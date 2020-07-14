內地人幣計出口按年下跌３％，港股現挫４９０點報２５２８１

《經濟通通訊社１４日專訊》新冠疫情未見緩和，隔晚美股三大指數偏軟，納指曾破頂高見

１０８２４點後回吐逾２％，港股本日隨外圍低開１０９點報２５６６３。其後，中國海關總署

公布，上半年以人民幣計出口按年下跌３％，進口下跌３﹒３％，對美國進出口下跌６﹒６％。

另外，美股三大指數期貨升幅亦收窄，拖累港股最多曾瀉５１８點低見２５２５４點穿１０天線

（２５６４０點）。

港股現報２５２８１點，跌４９０點或跌１﹒９０％，主板成交６７９﹒７６億元。國企指

數報１０３４５，跌２３０點或跌２﹒１８％，為７月３日以來最低。

近期獲得較可觀升幅的藍籌普遍回調幅度較大，騰訊（０７００）跌４﹒０７％，報５１９

元；吉利汽車（００１７５）跌７﹒０３％，報１７﹒７２元暫表現最差藍籌。另外，澳門昨日

起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，這意味着內地所有城市的居民到訪澳門將不再需

要為期１４天的醫學觀察。受消息刺激，濠賭股普遍大漲，銀娛（０００２７）升４﹒４３％報

５３﹒１元；金沙（０１９２８）漲４﹒７１ ％報３３﹒２５元。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １７﹒７２元 跌７﹒０３％

瑞聲科技（０２０１８） ５８﹒１０元 跌４﹒５２％

騰訊控股（００７００） ５１９﹒００元 跌４﹒０７％

舜宇光學（０２３８２） １３９﹒００元 跌３﹒６１％

新世界 （０００１７） ３８﹒６０元 跌３﹒３８％



申洲國際（０２３１３） ９０﹒１０元 跌３﹒３８％

中國石油（００８５７） ２﹒６８元 跌３﹒２５％

太古Ａ （０００１９） ４１﹒４０元 跌３﹒１６％

中生製藥（０１１７７） １４﹒８０元 跌３﹒０１％

中國人壽（０２６２８） １９﹒２４元 跌２﹒７３％

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（ｋｓ）

