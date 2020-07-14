港股低開１０８點報２５６６３點，國指跌６６點

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，拖累亞洲股市氣氛，日經跌１６

３點，首爾指數跌１１點，港股方面則低開１０８點。濠賭股逆市造好，消息指，目前粵澳口岸

不需再進行１４天隔離，而需入境前完成核酸檢測，銀河娛樂（０００２７）急漲１１﹒１１％

，金沙中國（０１９２８）升８﹒１２％；手機設備股則受沽壓，消息指富士康將於印度投資設

廠，將影響到中國手機地位，瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）低開逾２％。

恆生指數開報２５６６３點，跌１０８點或跌０﹒４２％，主板成交４４﹒２９億元。國企

指數報１０５０９點，跌６６點或跌０﹒６３％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６７％，報３７元；港交所（００３８８）跌１﹒

４４％，報３５６元；騰訊（００７００）跌２﹒２２％，報５２９元；中移動（００９４１）

跌０﹒１８％，報５５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報７５元。



恆指十大開市跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １８﹒５０元 跌２﹒９４％

瑞聲科技（０２０１８） ５９﹒５０元 跌２﹒２２％

騰訊控股（００７００） ５２９．００元 跌２﹒２２％

新世界 （０００１７） ３９﹒１５元 跌２﹒００％

舜宇光學（０２３８２） １４１﹒８０元 跌１﹒６６％



創科實業（００６６９） ７９﹒８５元 跌１﹒６６％

港交所 （００３８８） ３５６﹒００元 跌１﹒４４％

太古Ａ （０００１９） ４２﹒１５元 跌１﹒４０％

中國人壽（０２６２８） １９﹒５２元 跌１﹒３１％

中海油 （００８８３） ８﹒８０元 跌０﹒９０％

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（ｕｌ）

