《盤後部署》觀望港股能否穩守二萬五，新經濟股及新股將繼續熱炒

《經濟通通訊社１４日專訊》美國加州要求停止室內餐飲娛樂活動，加上當地疫情持續嚴峻

，拖累亞洲股市氣氛，港股今日反覆下挫，盤中曾挫逾５００點，低見２５２５４點，午後恆指

跌幅收窄，惟濠賭股依然走勢強勁，消息指澳門取消隔離１４日政策，但仍需申領「澳門健康碼

」，銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）分別漲逾６％及半成，最終恆指收報２５４７７

，跌２９４點或跌１﹒１４％，主板成交１７８９﹒４６億元。國企指數報１０４０５，跌１７

０點或跌１﹒６１％。

內地股市同樣走弱，上證綜指報３４１４點，跌２８點或跌０﹒８３％；深證成份指數報１

３９９６點，跌１５２﹒６８點或跌１﹒０８％。兩市合共成交１７０４４﹒７４億元人民幣。



＊摩通料油價到２０２１年才回暖，經濟學家建議華府注入更多失業救助金＊



近期油價略有反彈跡象，但是否真正轉好仍是未知之數，大行摩通分析師馬利克表示，油價

不可能永遠保持低迷，雖然目前石油需求仍少過平均值，但下一個「超級週期」正在醞釀當中，

預計到２０２１年才會真正復甦。但目前就算油價上揚都無法恢復之前的盈利，因為近期的油田

關閉已經令產量減少了每日１００萬桶，因此供應缺口可能會在２０２２年前後將會出現，但目

前仍會出現油價下跌的情況。

而英國媒體對於美國經濟表示悲觀，《金融時報》早前發表文章，引述多位美國經濟學家對

近期的刺激措施分析，該班經濟學家認為華府未有延長對失業救助，如果救助取消的話，今年夏

天的增長將會錄得大幅放緩，相信就業職位在８月到１０月之間可能減少５０萬至１００萬左右

，將嚴重拖累第三季經濟活動，有經濟學家建議華府最好注入更多資金刺激，否則將會令商業及

經濟回到類似４月時的慘痛歷史新低。



＊港股短期可能繼續尋底，先看２５０００點關口＊



本港疫情持續爆發，雖然政府再次收緊限聚令，但成效仍然受質疑，唯一肯定的是對飲業及

零售業影響甚大，從而拖累本港經濟。短期內本港股市可能會湧現獲利盤，重磅股將繼續捱沽，

初步估計先看恆指能否穩守２５０００點關口，失守的話可能再看２３５００或更低。

另一方面，本港新股市場再度活躍，金管局近期多次為港幣注入流動性，反映資金需求強勁

，相信新股繼續成為近期熱話，而新經濟股將繼續成為股民熱炒對象，例如美團（０３６９０）

、阿里（０９９８８）等，將繼續炒「染藍」概念，而中芯（００９８１）股價硬淨，相信不少

持貨人士靜候Ａ股上市消息，料將會繼續炒作。（ｕｌ）

