《外企業績》百事可樂上季盈利跌近兩成至１６﹒５億美元，勝預期

《經濟通通訊社１４日專訊》百事可樂周一（１３日）公布第二季業績，期內盈利按年跌

１９﹒１％至１６﹒５億元（美元．下同），每股經調整盈利１﹒３２元，勝預期１﹒２５元。

期內收入跌３﹒１％至１５９﹒５億元，亦勝預期１５３﹒８億元，當中自營業務收入跌０

﹒３％，北美市場跌幅達７％，主要因為美國實施防疫措施，餐廳對飲品的批發需求大幅下滑，

不過消費者於疫情期間留在家中，對零食的需求有所增長，抵消汽水批發業務的部分衝擊。（ａ

ｌ）

