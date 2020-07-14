【新冠肺炎】全球確診病例突破１３００萬宗，美病例逾３３６萬宗

《經濟通通訊社１４日專訊》據美國約翰霍普金斯大學統計，全球確診病例周一（１３日）

突破１３００萬宗，並達至逾１３０６萬宗，當中美國病例逾３３６﹒１萬宗，巴西病例近

１８８﹒５萬宗，印度病例逾８７﹒６萬宗。

在死亡病例方面，美國病例近１３﹒６萬宗，巴西病例近７﹒３萬宗，英國病例近４﹒５萬

宗。



＊加州再次實施封鎖＊



美國加州州長周一針對商業活動實施新限制措施，當中洛杉磯和聖地亞哥由於病例及住院數

大增，學童於新學期將不會復課。州長亦下令酒吧、餐廳、電影院、動物園、博物館暫停室內營

運，教堂、健身室亦必須關閉。

加州過去１４日新增確診病例近１１萬宗，新增死亡病例１１０４宗。過去兩周新增住院病

例１７１６宗，比此前兩周高出２８％。

亞利桑那州周一亦報告新增病例１３５７宗，累計總數近１２﹒４萬宗，升幅１﹒１％，低

於過去七日３﹒２％的平均水平。新增死亡病例８宗，累計總數２２４５宗。

佛羅里達州周一報告確診病例增加４﹒７％至逾２８萬宗，升幅低於過去七日４﹒４％的平

均水平。死亡病例增加３５宗至４２７７宗，升幅０﹒８％。



＊傳美加延長旅遊禁令＊



據路透社引述消息人士周一指，加拿大和美國料將延長抗疫旅遊禁令，不過美加政府尚未作

出最終決定。

雖然部分美國北部州的政界人士正施壓希望放寬限制措施，但消息指鑒於美國疫情的嚴重程

度，延長禁令幾乎在所難免。

加拿大總理杜魯多早前表示，美加兩國正繼續就禁令問題進行協商，並稱本周後段將作進一

步說明。（ａｌ）

