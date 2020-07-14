【國安立法】瑞典表態支持法德就港區國安法對中國作強硬回應

《經濟通通訊社１４日專訊》瑞典外交部長林德周一（１３日）在布魯塞爾與歐盟外長舉行

罕見會晤前表示，支持法德兩國對中國實施港區國安法作出強硬回應，並與丹麥、荷蘭推動歐盟

考慮對中國採取反制措施的建議。

歐盟執委會主席馮德萊恩上月警告，如果中國政府削減對香港自由的保障，將對中國產生非

常負面的後果。

目前歐盟官員拒絕透露措施細節，不過據歐盟外交消息指措施並不等於歐盟對中國實施正式

制裁。（ａｌ）（ｚｚ）

