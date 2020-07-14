【國安立法】瑞典表態支持法德就港區國安法對中國作強硬回應

《經濟通通訊社１４日專訊》瑞典外交部長林德周一（１３日）在布魯塞爾與歐盟外長舉行
罕見會晤前表示，支持法德兩國對中國實施港區國安法作出強硬回應，並與丹麥、荷蘭推動歐盟
考慮對中國採取反制措施的建議。
歐盟執委會主席馮德萊恩上月警告，如果中國政府削減對香港自由的保障，將對中國產生非
常負面的後果。
目前歐盟官員拒絕透露措施細節，不過據歐盟外交消息指措施並不等於歐盟對中國實施正式
制裁。（ａｌ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
|中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁 監管提醒泡沫風險惟交投續熱
|FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完 兩趨勢續成造王者
|開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況 更新防疫措施
|中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開 疫情下展覽活動轉線上 體驗感降低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰