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14/07/2020 10:16

【國安立法】瑞典表態支持法德就港區國安法對中國作強硬回應

　　《經濟通通訊社１４日專訊》瑞典外交部長林德周一（１３日）在布魯塞爾與歐盟外長舉行
罕見會晤前表示，支持法德兩國對中國實施港區國安法作出強硬回應，並與丹麥、荷蘭推動歐盟
考慮對中國採取反制措施的建議。
　　歐盟執委會主席馮德萊恩上月警告，如果中國政府削減對香港自由的保障，將對中國產生非
常負面的後果。
　　目前歐盟官員拒絕透露措施細節，不過據歐盟外交消息指措施並不等於歐盟對中國實施正式
制裁。（ａｌ）（ｚｚ）

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