  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2020 11:46

【全球放水】美國國會參議院下周將就第五輪抗疫救助方案進行辯論

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周一（１３日）表示，參議院
下周將開始就第五輪抗疫救助方案進行辯論，預計與民主黨的談判將相當棘手。
　　麥康奈爾又指，今次方案可能較早前四輪方案更具爭議性，但預計在國會下月休會前可以完
成任務通過方案。
　　不過據悉共和黨內部對今次方案的確切方有不同意見，包括再次直接派錢，而麥康奈爾就強
調希望著重於企業、學校和其他實體的債務保障。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁　監管提醒泡沫風險惟交投續熱
FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完　兩趨勢續成造王者
開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況　更新防疫措施
中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開　疫情下展覽活動轉線上　體驗感降低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金