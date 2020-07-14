【全球放水】美國國會參議院下周將就第五輪抗疫救助方案進行辯論

《經濟通通訊社１４日專訊》美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周一（１３日）表示，參議院

下周將開始就第五輪抗疫救助方案進行辯論，預計與民主黨的談判將相當棘手。

麥康奈爾又指，今次方案可能較早前四輪方案更具爭議性，但預計在國會下月休會前可以完

成任務通過方案。

不過據悉共和黨內部對今次方案的確切方有不同意見，包括再次直接派錢，而麥康奈爾就強

調希望著重於企業、學校和其他實體的債務保障。（ａｌ）

