《台股攻略－馮偉明》台股站穩１２２００點關口

《台股攻略》疫情反覆加上中美關係緊張，導致美股主要指數昨晚（１３日）普遍下跌。台

股今早（１４日）亦受外圍股市及獲利盤進場影響而下跌，惟台積電及大立光撐住大市，加權指

數收１２２０９點，微跌２點，成交金額為新台幣２０３０億元。

今早外資證券行調高台積電目標價至新台幣５００元，刺激其股價再度破頂，收新台幣

３６３﹒５０元，升新台幣９元。大立光經過連續兩日調整後終於反彈，收新台幣４０２０元，

升新台幣６０元；而鴻海則於前收市價附近徘徊，收新台幣８６﹒３０元，跌新台幣０﹒４０元

。千金股今日普遍下跌。矽力─ＫＹ收新台幣１７９５元，跌新台幣８０元；祥碩收新台幣

１６６５元，跌新台幣４５元；譜瑞─ＫＹ收新台幣１０３５元，跌新台幣１５元；信驊則逆市

上升，收新台幣１３４５元，升新台幣４０元。生物科技股持續面臨沽壓，合一及中天再度跌至

停板，而亞諾法、杏輝、杏國、順藥、健亞、安克及永昕等則亮燈跌停。

台積電法說會舉行在即，其第三季盈利預測將會影響後市，而加權指數處於高位，建議投資

者於指數回調入市，不宜高追。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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