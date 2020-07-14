  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2020 17:05

《台股攻略－馮偉明》台股站穩１２２００點關口

　　《台股攻略》疫情反覆加上中美關係緊張，導致美股主要指數昨晚（１３日）普遍下跌。台
股今早（１４日）亦受外圍股市及獲利盤進場影響而下跌，惟台積電及大立光撐住大市，加權指
數收１２２０９點，微跌２點，成交金額為新台幣２０３０億元。
　　今早外資證券行調高台積電目標價至新台幣５００元，刺激其股價再度破頂，收新台幣
３６３﹒５０元，升新台幣９元。大立光經過連續兩日調整後終於反彈，收新台幣４０２０元，
升新台幣６０元；而鴻海則於前收市價附近徘徊，收新台幣８６﹒３０元，跌新台幣０﹒４０元
。千金股今日普遍下跌。矽力─ＫＹ收新台幣１７９５元，跌新台幣８０元；祥碩收新台幣
１６６５元，跌新台幣４５元；譜瑞─ＫＹ收新台幣１０３５元，跌新台幣１５元；信驊則逆市
上升，收新台幣１３４５元，升新台幣４０元。生物科技股持續面臨沽壓，合一及中天再度跌至
停板，而亞諾法、杏輝、杏國、順藥、健亞、安克及永昕等則亮燈跌停。
　　台積電法說會舉行在即，其第三季盈利預測將會影響後市，而加權指數處於高位，建議投資
者於指數回調入市，不宜高追。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升　中美闢南海新戰場　股匯齊回調
財經熱話14/07/2020
【紓困措施】第四批保就業計劃名單出爐　國泰及附屬獲6億補貼
FOCUS14/07/2020
【FOCUS】港府連夜補漏抗疫　切斷傳播須更決斷
開市Good Morning14/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：賭股今日不宜高追
財經熱話14/07/2020
【新冠肺炎】澳門進入廣東周三起不實施隔離　惟須取粵康碼通關憑證
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金