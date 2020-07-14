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即市新聞

14/07/2020 13:03

【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪，葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區

　　《經濟通通訊社記者張穎琪１４日報道》賭業股受惠澳門放寬內地居民到訪措施，今早逆市
上升，其中藍籌股銀娛（０００２７）與金沙（０１９２８）更是領跑大市，分別上升逾５％。
然而，證券分析員認為，該措施影響力度料不大，刺激賭股股價料短暫。

＊觀望多少人疫情下願意前往澳門＊

　　澳門新冠病毒應變協調中心昨日（１３日）表示，即日起，澳門將北京和湖北省從病毒高發
地區名單中剔除，這意味着內地所有城市的居民到訪澳門將不再需要為期１４天的醫學觀察。此
外，自明天（１５日）上午６時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離１４天醫學
觀察。第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，濠賭股此前走軟，已跌至低位
，今日受澳門放寬措施消息刺激，出現較大反彈幅度，整體板塊表現較為亮眼。但他指出，澳門
放寬措施雖然會利好賭業收益，但還需要觀望有多少人願意在疫情下前往澳門消費娛樂，因此預
料措施影響力度並不大，刺激股價料屬短暫。
　　對於今日表現出眾的藍籌股銀娛與金沙，他認為賭業股升勢屬短期，因此這兩股如要升破各
自約３個月的橫行區會有一定的難度。銀娛橫行區約４９元至５８元位置，而金沙約２９元至３
５元的位置。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　今年以來　　　　　本月以來　　　　　　今日早市
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　－５」９７％　　　＋１﹒５１％　　　＋５﹒３１％
　　新濠國際（００２００）　　－２８﹒４９％　　　＋４﹒２７％　　　＋３﹒５８％
　　澳博控股（００８８０）　　＋１０﹒０６％　　＋１０﹒７０％　　＋１１﹒６１％
　　永利澳門（０１１２８）　　－２５﹒００％　　　＋７﹒９５％　　　＋７﹒３０％
　　金沙中國（０１９２８）　　－２０﹒４４％　　　＋６﹒４１％　　　＋５﹒０３％
　　美高梅中國（０２２８２）　－２０﹒９７％　　　　　持平　　　　　＋５﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股指　　　　　　　　　　
　　恆生指數　　　　　　　　　－１０﹒１２％　　　＋３﹒７２％　　　－１﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　註：資料截至今日中午收市

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