【賭股熱炒】澳門放寬內地客到訪，葉尚志：銀娛金沙仍難破橫行區

《經濟通通訊社記者張穎琪１４日報道》賭業股受惠澳門放寬內地居民到訪措施，今早逆市

上升，其中藍籌股銀娛（０００２７）與金沙（０１９２８）更是領跑大市，分別上升逾５％。

然而，證券分析員認為，該措施影響力度料不大，刺激賭股股價料短暫。



＊觀望多少人疫情下願意前往澳門＊



澳門新冠病毒應變協調中心昨日（１３日）表示，即日起，澳門將北京和湖北省從病毒高發

地區名單中剔除，這意味着內地所有城市的居民到訪澳門將不再需要為期１４天的醫學觀察。此

外，自明天（１５日）上午６時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離１４天醫學

觀察。第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，濠賭股此前走軟，已跌至低位

，今日受澳門放寬措施消息刺激，出現較大反彈幅度，整體板塊表現較為亮眼。但他指出，澳門

放寬措施雖然會利好賭業收益，但還需要觀望有多少人願意在疫情下前往澳門消費娛樂，因此預

料措施影響力度並不大，刺激股價料屬短暫。

對於今日表現出眾的藍籌股銀娛與金沙，他認為賭業股升勢屬短期，因此這兩股如要升破各

自約３個月的橫行區會有一定的難度。銀娛橫行區約４９元至５８元位置，而金沙約２９元至３

５元的位置。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 今年以來 本月以來 今日早市

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銀河娛樂（０００２７） －５」９７％ ＋１﹒５１％ ＋５﹒３１％

新濠國際（００２００） －２８﹒４９％ ＋４﹒２７％ ＋３﹒５８％

澳博控股（００８８０） ＋１０﹒０６％ ＋１０﹒７０％ ＋１１﹒６１％

永利澳門（０１１２８） －２５﹒００％ ＋７﹒９５％ ＋７﹒３０％

金沙中國（０１９２８） －２０﹒４４％ ＋６﹒４１％ ＋５﹒０３％

美高梅中國（０２２８２） －２０﹒９７％ 持平 ＋５﹒２６％

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股指

恆生指數 －１０﹒１２％ ＋３﹒７２％ －１﹒６９％

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註：資料截至今日中午收市

