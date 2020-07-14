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即市新聞

14/07/2020 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》短期調整已經開始

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫
療保健業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為永利澳
門（０１１２８）、澳博控股（００８８０）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選阿里健康（００２４１）、中華煤氣（００００３）與中銀香港（０２３８８）。
　　昨晚（３日）美股由科技股沽盤帶頭調整，料會為港股帶來更大的沽壓。今早（１４日）恆
指期貨低開１０４點後，走勢明顯向淡，跌幅曾擴大至４０８點。不過，大戶買家於現貨市場市
競價交易時段內托住大市，令恆生指數與國企指數處於偏高的水平。平心而論，港股的短期調整
市已經開始，料會逐步下試低位支持。恆生指數日線圖上，保歷加通道中軸支持受到考驗，乃屬
預期之內。上月１０日高位２５３０４為淡友的首個進攻目標，料可到達。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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