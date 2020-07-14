《談國論企－黎偉成》社會融資上半年大增挺經濟

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２０年上半年同比增五成七，漲幅明顯高於一

季度所增，復工復產使經濟社會瞬轉活躍，強化金融機構實體經濟發放的人民幣貸款的需求，企

業債券、政府債券淨融資和非金融企業境內股票融資等亦受惠。政府「外防輸入」和「內防反彈

」的政策得以貫徹落實和達效，相信經濟下半年會穩中有進發展。



＊企業及政府債券融資倍增受高度認受＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模的增量於２０２０年上半年達２０﹒８３萬億元，同比多增６﹒２２萬億元或５７﹒４４％，

相對於２０１９年同期淨增１３﹒２３萬億元同比增４５﹒９４％多增１１﹒５個百分點，因二

季度大幅上升逾１倍，遠高於１－３月份即一季度累計增量１１﹒０８萬億元的１３﹒２％漲幅

。此因國務院在２月１１日因「本輪疫情流行高峰期已經過去」、「切實造好各項防控工作」推

行的「有序推進企業復工復產」，中大企的復工率於３月２６日所達９６﹒６％，較２月底時高

１７﹒７個百分點，金融機構作出相應積極配合。

社會融資規模中的主要項目最重要的，當然是（一）對實體經濟發放的人民幣貸款，在

２０２０年上半年累計淨增１２﹒３３萬億元，較上年同期多增２﹒３萬億元或２３﹒０５％，

因二季度累計淨增５﹒０８萬億元同比增３０﹒８４％，較一季度的１５﹒２６％漲幅高一倍之

使然。人行力促金融機構：「在新冠狀肺炎疫症擴散得到阻斷後對企（事）業單位精準安排復工

復產的強力支持」，和「相信在保企業、穩就業、促消費等政策推動底下，有利於國民經濟減低

所受肺症的損失，甚至達致穩中有進發展的政策預期」。

難得的，是資本市場多個主要融資項目亦有理想的發展，特別是以債券形式的融資相當旺盛

，倍增者有（二）企業債券淨融資，於２０２０年上半年累計３﹒３３萬億元，同比多增長

１﹒７６萬億元或１﹒２８倍。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照

法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企

業機構債券融資，故其持續倍增的發展，當為良佳啟示。

同樣倍增的項目有（三）政府債券淨融資，於２０２０年上半年增長略計為３﹒７９萬億元

，同比增長１﹒３３萬億元或２﹒１８倍，有如斯大幅增長，乃因人行於２０１９年１２月份起

將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併

為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的托管面值，比較基礎不同，惟仍在相當程度顯示此

屬佳況。

和（四）非金融企業境內股票融資增量於上半年累計達２４６１億元，同比增加１２５６億

元或１﹒０４倍，漲幅略低於一季度１２５５億元的同比增長１﹒３６倍，因４月份僅達３１５

億元和多增５３億元或２０﹒２％。唯是滬深股市反覆上升，和成交額不斷增加，故能夠發揮相

對重大的市場融資作用，可見社會融資開始較為多元化。



＊信托委托貸款少減顯社會融資須全面發展＊



有待改進者，為曾經風行一時的兩「托」貸款，包括（四）信托貸款，於２０２０年上半年

減少１２９５億元，而２０１９年１－６月份尚增９２８億元。信托貸款為受托人接受委托人的

委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期

收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可

利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。

和（五）委托貸款，減量達２３０６億元，即使較上年同期少減２６２７億元或

５３﹒２５％，較４月份減５７９億元少減６１８億元或３１﹒６９％，同樣不理想。委托貸款

由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期

限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有

個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。《資深財經評論員 黎偉成》

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