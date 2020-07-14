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14/07/2020 10:47

《異動股》熱門新經濟股全軍覆沒，金山軟件插一成，微盟穿１２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美國科技股先升後回，並拖累納指急挫逾２％，本港新經
濟股跟隨回吐，熱門新經濟股全軍覆沒。
　　上日破頂的金山軟件（０３８８８）獲利盤湧現，股價暴瀉１０﹒５４％，報４２元，盤中
更低見４１﹒４元，跌幅１１﹒８２％。
　　據經濟通報價機，金軟暫錄得資金淨主動賣出約１１１１萬元，或結束過去長達２３日的淨
主動買入趨勢；而大戶的主動買沽比率為４２：５８，較過去五天平均６７：３３遜色，反映好
友失勢，淡友反攻動力及意欲明顯。
　　另外，同屬騰訊系的同程藝龍（００７８０）、微盟集團（０２０１３）及閱文集團（００
７７２）全線下插，跌幅６－７％；惟騰訊的跌幅相對輕微，僅挫不足４％。
　　值得留意的是，以上多隻股份均跌穿整數關口位置，同程藝龍失１４元，微盟集團失１２元
，閱文的６０元關口亦告失守，騰訊則失去５４０元的支持；而四股今日均齊齊跌穿１０天線，
同程藝龍更失守５０天線（１３﹒７元）。
　　現時，恆生指數報２５３４０，跌４３１點或跌１﹒６７％，主板成交７６４﹒３２億元。
國企指數報１０３６６，跌１﹒９８％或跌２０９點。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件　　　（０３８８８）　　４２﹒００元　　跌１０﹒５４％
　　閱文集團　　　（００７７２）　　５７﹒２０元　　跌　７﹒１４％
　　同程藝龍　　　（００７８０）　　１３﹒１０元　　跌　６﹒４３％
　　微盟集團　　　（０２０１３）　　１１﹒７２元　　跌　６﹒２４％
　　騰訊控股　　　（００７００）　５２０﹒５０元　　跌　３﹒７９％

　　京東集團－ＳＷ（０９６１８）　２３９﹒８０元　　跌　６﹒１８％
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　２３９﹒４０元　　跌　５﹒９０％
　　小米集團－Ｗ　（０１８１０）　　１６﹒１２元　　跌　５﹒４０％
　　網易－Ｓ　　　（０９９９９）　１４３﹒８０元　　跌　４﹒５８％
　　美團點評－Ｗ　（０３６９０）　１９６﹒９０元　　跌　４﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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