《異動股》熱門新經濟股全軍覆沒，金山軟件插一成，微盟穿１２元

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美國科技股先升後回，並拖累納指急挫逾２％，本港新經

濟股跟隨回吐，熱門新經濟股全軍覆沒。

上日破頂的金山軟件（０３８８８）獲利盤湧現，股價暴瀉１０﹒５４％，報４２元，盤中

更低見４１﹒４元，跌幅１１﹒８２％。

據經濟通報價機，金軟暫錄得資金淨主動賣出約１１１１萬元，或結束過去長達２３日的淨

主動買入趨勢；而大戶的主動買沽比率為４２：５８，較過去五天平均６７：３３遜色，反映好

友失勢，淡友反攻動力及意欲明顯。

另外，同屬騰訊系的同程藝龍（００７８０）、微盟集團（０２０１３）及閱文集團（００

７７２）全線下插，跌幅６－７％；惟騰訊的跌幅相對輕微，僅挫不足４％。

值得留意的是，以上多隻股份均跌穿整數關口位置，同程藝龍失１４元，微盟集團失１２元

，閱文的６０元關口亦告失守，騰訊則失去５４０元的支持；而四股今日均齊齊跌穿１０天線，

同程藝龍更失守５０天線（１３﹒７元）。

現時，恆生指數報２５３４０，跌４３１點或跌１﹒６７％，主板成交７６４﹒３２億元。

國企指數報１０３６６，跌１﹒９８％或跌２０９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金山軟件 （０３８８８） ４２﹒００元 跌１０﹒５４％

閱文集團 （００７７２） ５７﹒２０元 跌 ７﹒１４％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒１０元 跌 ６﹒４３％

微盟集團 （０２０１３） １１﹒７２元 跌 ６﹒２４％

騰訊控股 （００７００） ５２０﹒５０元 跌 ３﹒７９％



京東集團－ＳＷ（０９６１８） ２３９﹒８０元 跌 ６﹒１８％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２３９﹒４０元 跌 ５﹒９０％

小米集團－Ｗ （０１８１０） １６﹒１２元 跌 ５﹒４０％

網易－Ｓ （０９９９９） １４３﹒８０元 跌 ４﹒５８％

美團點評－Ｗ （０３６９０） １９６﹒９０元 跌 ４﹒４２％

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（ｋｌ）

