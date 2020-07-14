【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８０﹒７億人幣，買騰訊小米沽微盟集團

《經濟通通訊社１４日專訊》市場持續關注全球疫情及美中關係發展，隔晚美股先高後低，

納指收市更倒跌逾２％。恆指低開１０８點，報２５６６３，已為全日高位，上午最多跌５１７

點，見２５２５４全日低位，中午跌４３６點。下午於上午波幅內走，收市競價時段（Ｕ盤）嘜

高令跌幅收窄，恆指收市跌２９４點或１﹒１４％，報２５４７７點。

按額度計算，北水全日淨流入８０﹒７億元人民幣，增加３﹒１％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）；淨賣

出最多的依次是微盟集團（０２０１３）。

主板成交１７８９﹒４６億元增加４﹒５％。其中港股通成交３６５億元，佔總成交

２０﹒４％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾８億＊



隔晚美國科技股先升後回，並拖累納指急挫逾２％，本港新經濟股跟隨回吐。騰訊領跌２﹒

９６％，報５２５元；北水淨買入８﹒３億元。

小米集團跌３﹒６４％報１６﹒４２元，北水淨買入５﹒９億元。

平安好醫生跌４﹒７８％報１１９﹒５元，北水淨買入４﹒２億元。

同屬騰訊系的微盟集團跌６﹒４％報１１﹒７元，北水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ８﹒２８

小米集團 （０１８１０） ５﹒９２

平安好醫生 （０１８３３） ４﹒２２

美團點評 （０３６９０） ２﹒６４

建設銀行 （００９３９） ２﹒５７



淨沽出最多港股：

微盟集團 （０２０１３） －０﹒８６

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（ｃａ）

