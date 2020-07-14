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14/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８０﹒７億人幣，買騰訊小米沽微盟集團

　　《經濟通通訊社１４日專訊》市場持續關注全球疫情及美中關係發展，隔晚美股先高後低，
納指收市更倒跌逾２％。恆指低開１０８點，報２５６６３，已為全日高位，上午最多跌５１７
點，見２５２５４全日低位，中午跌４３６點。下午於上午波幅內走，收市競價時段（Ｕ盤）嘜
高令跌幅收窄，恆指收市跌２９４點或１﹒１４％，報２５４７７點。
　　按額度計算，北水全日淨流入８０﹒７億元人民幣，增加３﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）；淨賣
出最多的依次是微盟集團（０２０１３）。
　　主板成交１７８９﹒４６億元增加４﹒５％。其中港股通成交３６５億元，佔總成交
２０﹒４％。

＊北水續掃騰訊，淨流入逾８億＊

　　隔晚美國科技股先升後回，並拖累納指急挫逾２％，本港新經濟股跟隨回吐。騰訊領跌２﹒
９６％，報５２５元；北水淨買入８﹒３億元。
　　小米集團跌３﹒６４％報１６﹒４２元，北水淨買入５﹒９億元。
　　平安好醫生跌４﹒７８％報１１９﹒５元，北水淨買入４﹒２億元。
　　同屬騰訊系的微盟集團跌６﹒４％報１１﹒７元，北水淨賣出０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　８﹒２８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　５﹒９２
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　　４﹒２２
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒６４
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　２﹒５７

　　淨沽出最多港股：
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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