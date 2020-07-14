【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８０﹒７億人幣，買騰訊小米沽微盟集團

《經濟通通訊社１４日專訊》市場持續關注全球疫情及美中關係發展，隔晚美股先高後低，
納指收市更倒跌逾２％。恆指低開１０８點，報２５６６３，已為全日高位，上午最多跌５１７
點，見２５２５４全日低位，中午跌４３６點。下午於上午波幅內走，收市競價時段（Ｕ盤）嘜
高令跌幅收窄，恆指收市跌２９４點或１﹒１４％，報２５４７７點。
按額度計算，北水全日淨流入８０﹒７億元人民幣，增加３﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）；淨賣
出最多的依次是微盟集團（０２０１３）。
主板成交１７８９﹒４６億元增加４﹒５％。其中港股通成交３６５億元，佔總成交
２０﹒４％。
＊北水續掃騰訊，淨流入逾８億＊
隔晚美國科技股先升後回，並拖累納指急挫逾２％，本港新經濟股跟隨回吐。騰訊領跌２﹒
９６％，報５２５元；北水淨買入８﹒３億元。
小米集團跌３﹒６４％報１６﹒４２元，北水淨買入５﹒９億元。
平安好醫生跌４﹒７８％報１１９﹒５元，北水淨買入４﹒２億元。
同屬騰訊系的微盟集團跌６﹒４％報１１﹒７元，北水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ８﹒２８
小米集團 （０１８１０） ５﹒９２
平安好醫生 （０１８３３） ４﹒２２
美團點評 （０３６９０） ２﹒６４
建設銀行 （００９３９） ２﹒５７
淨沽出最多港股：
微盟集團 （０２０１３） －０﹒８６
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（ｃａ）
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