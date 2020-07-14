  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2020 15:30

《美元走勢－羅明立》美匯短線或９６╱９７之間整固，高位仍可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒３６　　　１０７﹒１２　　　１０７﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４９　　　１﹒１３３５　　　１﹒１３４５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５５８　　　１﹒２５３７　　　１﹒２５４５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４２４　　　０﹒９４１１　　　０﹒９４１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１３　　　７﹒７５０１　　　７﹒７５０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國加利福尼亞州州長下令叫停該州的重啟計劃，關閉全州範圍內的酒吧，禁
止食肆堂食，並關閉疫情最嚴重的教堂、健身房及理髮店，打擊市場的樂觀情緒，美國道指由飆
升超過５００點到收市時只上升１０點。美匯指數則先跌後回穩，但仍處於下降軌，短線則或於
９６╱９７之間整固，高位仍可沽。
　　非美貨幣普遍先升後回，而且連續幾日都受制於近期高位，如英鎊的１﹒２６７０、紐元的
０﹒６６及澳元的０﹒７０，當中英鎊回撤較大。歐元區復甦基金及英歐的貿易談判未明朗將限
制匯價進一步上升，小心進一步調整的可能。但中線仍然可部署吸納。英鎊即市阻力在
１﹒２６００，重要支持在１﹒２４３０，１﹒２４８０╱１﹒２５００可買入。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３００　　　１﹒１４２０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２５９０　　　１﹒２７５０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS14/07/2020
【FOCUS】港府連夜補漏抗疫　切斷傳播須更決斷
開市Good Morning14/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：賭股今日不宜高追
財經熱話14/07/2020
【新冠肺炎】澳門進入廣東周三起不實施隔離　惟須取粵康碼通關憑證
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁　監管提醒泡沫風險惟交投續熱
FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完　兩趨勢續成造王者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金