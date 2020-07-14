《美元走勢－羅明立》美匯短線或９６╱９７之間整固，高位仍可沽

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒３６ １０７﹒１２ １０７﹒３０

歐元╱美元 １﹒１３４９ １﹒１３３５ １﹒１３４５

英鎊╱美元 １﹒２５５８ １﹒２５３７ １﹒２５４５

美元╱瑞郎 ０﹒９４２４ ０﹒９４１１ ０﹒９４１３

美元╱港元 ７﹒７５１３ ７﹒７５０１ ７﹒７５０５

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《美元走勢》美國加利福尼亞州州長下令叫停該州的重啟計劃，關閉全州範圍內的酒吧，禁

止食肆堂食，並關閉疫情最嚴重的教堂、健身房及理髮店，打擊市場的樂觀情緒，美國道指由飆

升超過５００點到收市時只上升１０點。美匯指數則先跌後回穩，但仍處於下降軌，短線則或於

９６╱９７之間整固，高位仍可沽。

非美貨幣普遍先升後回，而且連續幾日都受制於近期高位，如英鎊的１﹒２６７０、紐元的

０﹒６６及澳元的０﹒７０，當中英鎊回撤較大。歐元區復甦基金及英歐的貿易談判未明朗將限

制匯價進一步上升，小心進一步調整的可能。但中線仍然可部署吸納。英鎊即市阻力在

１﹒２６００，重要支持在１﹒２４３０，１﹒２４８０╱１﹒２５００可買入。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３００ １﹒１４２０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５９０ １﹒２７５０ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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