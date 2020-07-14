【新冠肺炎】食肆明起晚６朝５禁堂食，乘搭公共交通必須戴口罩

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，港府宣布明日（１５日）起大幅收緊多項防疫措施，首次規

定全港所有食肆「晚６朝５」不可提供堂食，只准外賣；又要求所有乘搭公共交通工具人士必須

戴口罩，違者最高罰５０００元。

遊戲機中心、健身中心、美容院、派對房間等早前曾關閉的１２類表列處所，以及康文署轄

下的康體場所，明起同樣要關閉７日，酒吧或酒館都要跟足，餐飲處所內亦不得進行現場表演及

跳舞，並暫停卡拉ＯＫ及麻將天九活動。而重開僅約一個月的海洋公園及香港迪士尼樂園，亦無

得例外，需要閉園，海洋公園由今起閉園８天，迪士尼則周三起關閉至另行通知。

原本上限５０人的「限聚令」同樣要收緊，明起會回復至最多４人，至本月２８日；周年會

議、婚宴、宗教活動等原本獲豁免的都會取消。

被問及食肆暫停堂食措施為何只規限在「晚市」，食物及衛生局局長陳肇始昨（１３日）在

政府記者會上解釋，近日多個染疫個案涉及食肆，禁止堂食可減低人流，避免感染風險，呼籲市

民在家煮食或買外賣。她續指，若市民不佩戴口罩乘車，對司機及其他乘客均構成極大風險，政

府有需要立例限制乘客須戴口罩。

特首林鄭月娥強調，本港疫情於本月中變得嚴峻，政府不敢掉以輕心。《香港經濟日報》

