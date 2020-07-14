【新冠肺炎】莎莎：曾到總部開會之馬鞍山分店員工沒確診

《經濟通通訊社１４日專訊》莎莎國際（００１７８）表示，接獲通知，於馬鞍山分店任職
，曾於７月８日到柴灣明報工業中心總部出席主管會議的職員，已接受第四次新冠肺炎病毒檢測
，結果呈陰性，醫生證實現在沒有確診新冠病毒肺炎，將會送到隔離營作進一步觀察至７月
１９日。
截至７月１４日早上１０時正，集團總部至今並無任何確診個案，已確診員工總數維持３名
，全部均為店舖職員。（ｂｉ）
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