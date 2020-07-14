【國安立法】陳茂波：國安法立法後資金不斷流入，助穩定投資環境

《經濟通通訊社１４日專訊》財政司司長陳茂波表示，對於港區國安法立法影響投資信心的
說法是妄顧事實的猜測，最近非但沒有資金外流，反而不斷有資金流入，強調國安法令本港有穩
定投資環境，迎來更廣的發展機遇。
他強調，「一國兩制」是本港的重要制度優勢，要有一國才有兩制，本港在過去一年充滿挑
戰，受暴力打擊，國家安全出現缺口，需要訂立港區國安法，堵塞國家安全漏洞，避免香港被利
用作分裂國家的工具。（ｂｉ）
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