【紓困措施】第四批保就業計劃名單出爐，國泰及附屬獲６億補貼

《經濟通通訊社１４日專訊》「保就業」計劃今日公布第四批已領取工資補貼的僱主名單，

涉及約１﹒１萬名僱主，工資補貼額合共約６２﹒７億元，承諾受薪僱員人數約２７萬。

在第四批名單中，國泰航空（００２９３）獲４﹒５８億元補貼，承諾受薪員工為１﹒７７

萬人；國泰航空飲食服務（香港）獲４３８７﹒４６萬元補貼，承諾受薪員工為１５９０人、國

泰航空服務公司領取１７３１﹒９９萬元，承諾受薪員工６４６人，港龍航空則獲近７０００萬

元補貼，涉及２５００多名員工，總計國泰航空至少獲得近６億元補貼。

另外，九巴獲３﹒２４億補貼，涉及１﹒２萬名僱員；龍運巴士獲超過２０００萬補貼，涉

及８２４名員工；海洋公園獲近６０００萬補貼，涉及近２９００名員工。

此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第五批約９０００名成功申請僱主發放工資補

貼，涉及的補貼額約４１億元，承諾受薪僱員人數約１９萬。換言之，至今已有五批合共約１１

萬名僱主領取工資補貼，涵蓋約１３０萬僱員，涉及約２９５億元工資補貼。

此外，秘書處亦會於今天起向第五批約２０００名自僱人士發放７５００元的一次過資助，

涉及１５００萬元。五批合共約８﹒６萬名自僱人士已先後領取一次過資助。（ｃｗ）

