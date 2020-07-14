【國泰有救】政府委任唐家成袁國強即日起出任國泰董事局觀察員

《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日宣布，根據政府投資國泰航空（００２９３）的相關

協議，委派前證監會主席唐家成及前律政司司長袁國強由即日起出任國泰航空集團董事局觀察員

。

獲政府委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權。他們會得到出席董事局會議的通知；出席

董事局的會議並在席上發言；獲得所有發給董事局的資料和文件；及有權接觸管理層和取得公司

的任何資料。



＊唐家成熟悉香港航空業運作＊



財政司司長陳茂波表示，唐家成一直活躍於公共和社會服務，在金融服務領域擁有廣泛的知

識和豐富的經驗，並曾任機管局董事會成員，對香港航空業的運作有一定認識。袁國強是商業和

民事方面的資深法律專才，同時擁有豐富的公共服務和行政經驗。兩人是出任國泰航空董事局觀

察員的理想人選，有信心他們將有助維護政府於國泰航空集團投資的利益。



＊政府可委任觀察員直至國泰還清貸款及贖回優先股為止＊



政府今年６月決定運用土地基金向國泰航空集團投資２７３億元，包括１９５億元的優先股

（附帶可分離的認股權證）及７８億元的過渡貸款，以期在新冠肺炎疫情引發對航空業界的威脅

下，維護香港作為國際航空樞紐的地位。根據政府與國泰航空集團的有關投資協議，政府可委派

兩名觀察員進入國泰航空集團董事局，直至國泰航空向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，

以及從政府贖回所有優先股為止。

唐家成為特許會計師，在２０１２－１８年出任證監會主席，及在２０１０－２０年出任外

匯基金諮詢委員會委員。在２０１７年獲委任為機管局董事會成員，直至今年７月離任。袁國強

為資深大律師，主要處理商貿爭議及相關民事法律事務，並在２０１２－１８年出任香港律政司

司長。他現為外匯基金諮詢委員會委員。（ｃｌ）

