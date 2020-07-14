【夜期時段】即月期指最新報２５５７４點，升３４點，高水９６點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５１８點，跌２２點，高水

４０點，最新報２５５７４點，升３４點，高水９６點，合約成交５９８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０４１４點，升４點，高水９點，最新報１０４２７點，

升１７點，高水２２點，合約成交８１７張。

