《再戰明天》日本和加國公布議息結果，美公布紐約儲行製造業指數

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日）日本和加拿大央行公布議息結果，油組開部長
級會議，美國公布７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數。
＊日本和加拿大央行公布議息結果，油組開部長級會議＊
在外圍重要經濟活動上，明日，美國紐約聯儲執行副總裁Ｌｏｒｉｅ Ｋ﹒Ｌｏｇａｎ就美
聯儲的市場操作發表講話。日本央行宣布貨幣政策決議。
本港時間明晚９：３０ｐｍ，英國財政大臣蘇納克在議會財政委員會回答有關上周經濟聲明
的問題。明午４：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員鄧雷羅發表演講，主題為
「ＣＯＶＩＤ－１９和經濟：到目前為止的教訓是甚麼？」
明晚１０：００ｐｍ，加拿大央行公布利率決定和貨幣政策報告。１１：００ｐｍ，加拿大
央行總裁麥克勒姆與高級副總裁威爾金斯舉行記者會，討論貨幣政策報告。
明日，ＯＰＥＣ聯合部長級監督委員會（ＪＭＭＣ）召開會議，為ＯＰＥＣ＋下階段減產規
模提供建議。
＊美國公布７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數＊
在數據方面，明午２：００ｐｍ，英國公布６月消費者物價指數，年率料由０﹒５％下滑至
０﹒４％。英國６月零售物價指數，年率料由１％升上１﹒１％。
８：３０ｐｍ，美國公布７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由下滑０﹒２％升上１０。
９：１５ｐｍ，美國公布６月工業生產，月率料由１﹒４％升上４﹒４％；產能利用率料由
６４﹒８％升上６７﹒８％。
１０：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％。
＊壇金礦業派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：壇金礦業（００６２１）、童園國際（０３８３０）和
璋利國際（０１６９３）。（ｈｏ）
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