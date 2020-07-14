【企業盈警】上海實業控股料中期純利將按年減少６０％至７０％

《經濟通通訊社１４日專訊》上海實業控股（００３６３）發盈警，預期截至今年６月底止

，中期純利將按年減少６０％至７０％。

公司指，預期盈利減少，主要由於隨著新型冠狀病毒疫症爆發，導致不利的營商環境，以及

中國內地、香港及海外實施相關檢疫及社區防疫措施，令集團高速公路業務、房地產業務以及消

費品業務盈利減少。（ｓｋ）

