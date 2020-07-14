《小傳日記》納指急散水，阿里向下墜；魚缸繼續唞，十天線失守！

《小傳日記》新冠疫情仍未見緩和，歐美陸續增加社交限制，香江今日亦都開始收緊社交接

觸，「孖屐」自然無運行，隔晚美股三大指數偏軟，納指曾破頂高見１０８２４點後回吐逾２％

。香江魚缸本日隨外圍低開１０９點報２５６６３。其後，神州海關總署公布，上半年以人仔計

出口按年下跌３巴仙，進口下跌３﹒３巴仙，對花旗國進出口下跌６﹒６巴仙，加上美股三大指

數期貨升幅亦收窄，拖累香江魚缸最多曾瀉５１８點低見２５２５４點穿１０天線（約２５６５

５點）。當中近日錄得較大升幅的汽車佬、手機佬同內險佬跌幅較大。

另外，多個大型經濟體公佈ＧＤＰ數據，包括米字旗國５月ＧＤＰ按月增長１﹒８巴仙，星

洲第２季ＧＤＰ按季收縮４１﹒２巴仙，都遠差過預期，反映「孖屐」仍然對經濟復甦感到悲觀

。加上又無好消息沖喜，魚缸全日沽壓較重。臨近尾市香江轉頭佬見資金流入，最終魚缸收報２

５４７７點，跌２９４點或跌逾１巴仙，主板成交１７８９﹒４６億銀升逾４巴仙。國企指數報

１０４０５點，跌１７０點或跌近２巴仙。

Ａ場齊齊回吐，上證綜指報３４１４點，跌２８點或跌近１巴仙。深證成指報１３９９６點

，跌１５２點或跌１﹒０８巴仙，兩市總成交１７０４４﹒７４億銀人仔，按日增加近２巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌低近３巴仙，報５２５銀；ＡＩＡ（０１２９９）

跌近２巴仙，報７３﹒７５銀；大笨象（００００５）跌１巴仙，報３６﹒８５銀；神州移動（

００９４１）跌逾１巴仙，報５４﹒４銀；生發發（００３８８）滑逾１巴仙，報３５５﹒８銀

。



＊馬雲再減磅阿里股價躺，金蝶佗衰家軟件跌成渣＊



最近新經濟佬升咁多，加上納指散水，「孖屐」回吐自然跌得特別痛。截至本月２日，阿里

巴巴（０９９８８）創始人馬雲持股比例減至４﹒８巴仙約１０﹒４３億股，阿里巴巴撻低近６

巴仙，報２４０﹒４銀；美團點評（０３６９０）跣逾４巴仙，報１９７﹒１銀；小米集團（０

１８１０）挫近４巴仙，報１６﹒４２銀；平安好醫生（０１８３３）瀉近半成，報１１９﹒５

銀；京東（０９６１８）潛水逾５巴仙，報２４１﹒８銀。

最近「孖屐」回塘，加上金蝶（００２６８）發盈警後仲被兩間大行降評級，板塊氣氛都差

咗，軟件佬自然無運行。金蝶碌低２巴仙，報１８﹒４元銀；微盟（０２０１３）插逾６巴仙，

報１１﹒７銀；中國有贊（０８０８３）跌近１巴仙，報１﹒４８銀；金山軟件（０３８８８）

瀉近７巴仙，報４３﹒８５銀；中軟國際（００３５４）挫近６巴仙，報５﹒９３銀。



＊粵澳寬限制馬交佬得勢，孖屐大地震藥佬算穩陣＊



馬交將北京同湖北省從病毒高發地區名單中剔除，意味神州所有城市嘅居民入境馬交都唔使

進行為期１４日嘅醫學觀察，而廣東省亦對從粵澳口岸進入廣東省人士唔再實行集中隔離１４日

醫學觀察，有助推動全面通關，馬交佬全線急升，銀娛（０００２７）飆逾６巴仙，報

５３﹒９５銀，係最佳表現藍戰士；金沙（０１９２８）走高逾半成，報３２﹒３５銀；澳博（

００８８０）踢高逾一成一，報９﹒５銀；新濠國際（００２００）升近４巴仙，報

１５﹒７銀；永利馬交（０１１２８）漲近７巴仙，報１４﹒３銀；美高梅（０２２８２）飛起

近半成，報９﹒９６銀。

醫藥佬逆市跑出，復星醫藥（０２１９６）嘅新型冠狀病毒ｍＲＮＡ疫苗獲國家藥監局臨床

試驗註冊審評受理，漲近２巴仙，報３１﹒２銀；李氏大藥廠（００９５０）用於吸入系統嘅藥

物完成第三期臨床試驗嘅患者入組程序，走高近一成八，報６﹒３８銀；百濟神州（０６１６０

）獲高瓴認購不低於１０億美金份額股權，跳高近一成三，報１３７銀；永勝醫療（０１６１２

）料上半年溢利不少於８千萬元，按年增加４﹒８４倍，彈逾８巴仙，報３﹒５７銀；石藥（０

１０９３）跌逾１巴仙，報１６﹒０２銀；中生製藥（０１１７７）滑近２巴仙，報１５﹒０２

銀。



＊有大行撐腰車佬照被丟，業績半好壞手機佬慘敗＊



近排大行都幾睇好汽車佬前景仲大升目標價，不過一班車佬都係不敵大市齊齊回吐。其中，

比亞迪（０１２１１）獲摩通升六成六目標價，但都係插低８巴仙，報８２﹒５５銀，為表現最

差國貨佬；吉利（００１７５）都獲交銀國際升價超六成，本日都係隨市挫５巴仙，報１８﹒１

銀，為表現最差藍戰士。廣汽集團（０２２３８）走低２巴仙，報６﹒５２銀；長城汽車（０２

３３３）滑近一巴仙，報６﹒６５銀。另外，特拉斯隔晚創新高後倒跌，其概念股贛鋒鋰業（０

１７７２）跟跌近一成，報４６銀。

手機設備佬普跌，其中，丘鈦科技（０１４７８）預計中期純利增六成，收市揚半巴仙，報

１１﹒９８銀；通達集團（００６９８）就話中期純利按年或最多賺少九成半，急挫４巴仙，報

０﹒４７銀；瑞聲科技（０２０１８）跌超３巴仙，報５８﹒８５銀；舜宇光學（０２３８２）

走低近４巴仙，報１３９﹒１銀；高偉電子（０１４１５）潛水超４巴仙，報３﹒３８銀。請請

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