《真知灼見－溫灼培》歐盟７５００億歐元救經濟方案露曙光

《真知灼見》眾所週知，歐盟四小國，荷蘭、奧地利、丹麥及瑞典一直在阻攔歐盟通過

７５００億歐元的救經濟方案，四小國與其他主流成員國之間的最大爭議是在資金的分配上。以

德法意西為首的歐盟四大國，一直希望把籌得的７５００億歐元資金，其中５０００億歐元是給

予在是次疫情，經濟嚴重受損害的國家，這包括意大利及西班牙；其餘２５００億歐元則借予其

他有需要的成員國。至於歐盟四小國則一直反對有關建議，認為所有資金只能「借」，借後一定

要還，不能「給予」。這正是爭論重點，也是方案一直未能獲通過的原因。



＊奧地利改變立場＊



據了解，奧地利的立場到了上周末出現了軟化。奧地利總理Ｓｅｂａｓｔｉａｎ Ｋｕｒｚ

指，他不再反對把部分籌集的資金「給予」經濟嚴重受損成員國，但強調受惠的一定是這些最窮

困的成員國家，但他並沒有點名指名是哪些國家。也是說，四個反對國中現只剩餘三個。未知以

德法意西為首的歐盟四大主要成員國能否趕及於本周五（１７日）歐盟大會前，成功遊說其餘三

小國接受歐盟的方案，這實在值得我們留意，因為如方案能獲通過，不論「借予」或「給予」的

比例如何分配，只要就是有一少部分的資金是「給予」有需要國家，這將足以改變整個歐盟的結

構，使歐盟更進一步邁向財政統一的大方向。由於歐盟現在的貨幣及貨幣政策已是統一，如日後

財政同時統一，歐盟將更似一個整合的國家，而非分散個體，屆時壯大後的歐盟將令歐元匯價大

升。受惠於上述消息，踏入本周歐元略見升上１﹒１３美元之上水平。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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