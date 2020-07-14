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14/07/2020 08:26

【新冠肺炎】瑞銀：７５％富人料疫情改變生活

　　新冠肺炎肆虐半年，大幅扭轉日常生活習慣。瑞銀財富管理調查更發現，７５％的富裕投資
者認為疫情將令生活永久改變；另有七成人表示因疫情而受到財務影響，情況在拉丁美洲及亞洲
最顯著。
　　瑞銀財富管理發布《瑞銀投資者觀察》調查，結果發現普遍投資者已計劃調整疫後的生活方
式，例如七成人表示會減少旅遊及前往辦公室工作、一半人有意移居至更近家人的地方、以及
８８％受訪者表示保持身體健康是首要關注。

＊８１％受訪者估帶來另一波跌市＊

　　疫情亦促使投資者重新檢視財務需求，有６７％受訪者指疫情影響其對自己財富的看法，並
因而重新思考流動性、長久性及傳承方面的資金需要。
　　此外，有８１％受訪者預期疫情會帶來另一波跌市，但亞洲投資者則相對進取，七成人更打
算利用低息環境鎖定更低成本的融資渠道、或買債等以獲取更高收益。
　　瑞銀財富管理全球聯席總裁Ｔｏｍ　Ｎａｒａｔｉｌ表示，疫情促使很多投資者重新思考資
金需要，意味財富管理公司在客戶生活中扮演更重要的角色，為疫後的環境做好準備。
　　瑞銀今年５月向１５個市場、逾３７５０名投資者進行調查，包括香港、中國、法國、意大
利、日本、新加坡等地區，當中包括可投資資產最少２５萬美元的２５至３０歲人士、持最少
５０萬美元的３１至３９歲人士，以及可投資資產，最少達１００萬美元的４０歲或以上人士。
《香港經濟日報》

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