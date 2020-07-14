【新冠肺炎】瑞銀：７５％富人料疫情改變生活

新冠肺炎肆虐半年，大幅扭轉日常生活習慣。瑞銀財富管理調查更發現，７５％的富裕投資

者認為疫情將令生活永久改變；另有七成人表示因疫情而受到財務影響，情況在拉丁美洲及亞洲

最顯著。

瑞銀財富管理發布《瑞銀投資者觀察》調查，結果發現普遍投資者已計劃調整疫後的生活方

式，例如七成人表示會減少旅遊及前往辦公室工作、一半人有意移居至更近家人的地方、以及

８８％受訪者表示保持身體健康是首要關注。



＊８１％受訪者估帶來另一波跌市＊



疫情亦促使投資者重新檢視財務需求，有６７％受訪者指疫情影響其對自己財富的看法，並

因而重新思考流動性、長久性及傳承方面的資金需要。

此外，有８１％受訪者預期疫情會帶來另一波跌市，但亞洲投資者則相對進取，七成人更打

算利用低息環境鎖定更低成本的融資渠道、或買債等以獲取更高收益。

瑞銀財富管理全球聯席總裁Ｔｏｍ Ｎａｒａｔｉｌ表示，疫情促使很多投資者重新思考資

金需要，意味財富管理公司在客戶生活中扮演更重要的角色，為疫後的環境做好準備。

瑞銀今年５月向１５個市場、逾３７５０名投資者進行調查，包括香港、中國、法國、意大

利、日本、新加坡等地區，當中包括可投資資產最少２５萬美元的２５至３０歲人士、持最少

５０萬美元的３１至３９歲人士，以及可投資資產，最少達１００萬美元的４０歲或以上人士。

《香港經濟日報》

