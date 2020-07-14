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14/07/2020 14:35

【新冠肺炎】消息指本港新增至少５０宗確診，政府或全天候禁堂食

　　《經濟通通訊社１４日專訊》本港新冠肺炎疫情進一步惡化，有消息指今日新增至少５０宗
確診個案。本港昨日新增５２宗確診個案，當中４１宗為本地感染個案。
　　鑑於本港新型肺炎疫情日趨嚴峻，政府明天（１５日）起收緊多項防疫措施，食物及衛生局
局長陳肇始在一個電台節目上表示，考慮到仍有市民需要上班期間用膳，故此食肆晚六朝五才禁
止堂食，只能外賣，若疫情惡化，不排除下一步全天候禁止堂食，以減少人流。（ｂｉ）

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