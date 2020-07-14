【新冠肺炎】景順：市場對中國和美國的經濟復甦期望有所不同

《環富通基金頻道１４日專訊》隨著疫情發展，景順首席環球市場策略師

Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ發表評論指，市場對中國和美國的經濟復甦期望有所不同。



＊中國：政府對新冠肺炎疫情的控制助提振內地股市＊



政府的支持有助於最近中國股市的反彈。中國當局樂見並積極支持資金持續流入股市，同時

致力避免２０１４至２０１５年股市暴漲的事件重演。

市場對中國新冠疫情防控能力的信心有所提升，因此亦帶動了中國股市。中國目前只有

６２３宗活躍病例，這不但增加了大眾對中國控制第二波疫情能力的信心，也顯示了中國可以實

現相對強勁的經濟復甦。認為這種市場情緒可能會繼續支撐中國股市。



＊美國：對病毒擴散的擔憂加劇＊



大眾越來越擔心美國無法控制新冠肺炎疫情的擴散。在美國許多地區，新增感染人數正在上

升。僅７月１１日單日就有６２９１８宗新增確診病例。

他認為這些令人擔憂的衛生統計資料是造成最近美國股市表現兩極化的原因，科技股的表現

大大跑嬴市場上其他行業。這正反映市場對經濟復甦形態的預期。

他預期美國股市將出現緩慢、不平衡、甚至靜止的復甦，這將促使投資者購買大型股票及長

期增長型股票，因為這些資產過往在這種環境下表現較為出色。

有兩個近期因素或者會令市場對美國經濟復甦有更加樂觀的看法：美國總統首次公開戴上口

罩，這是美國邁出有意義的一步。讓戴上口罩成為大眾常態對於美國加強控制病毒傳播的能力悠

關重要。同時，美國國會計劃增加財政支出，這意味著政府可能會採取更多刺激措施。（ｈｏ）

