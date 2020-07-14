《匯海澤言－葉澤恆》關注儲局褐皮書，歐復甦基金未必短期內成立

《匯海澤言》美國的疫情持續，加州暫時停止重啟經濟活動，而州內的酒吧更需要關閉。但

是，美國白宮經濟顧問庫德洛相信，經濟Ｖ型復甦不會中斷，下半年有望反彈兩成以上，而且很

快會推出新一輪刺激經濟方案，希望加快復甦速度。但有消息指，由共和黨控制的參議院，將於

下星期才開始與白宮商討新一輪的刺激經濟方案，之後再與由民主黨控制的眾議院討論，能否趕

及暑假前通過存有懷疑。另一方面，今年議息時有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭，預料今

年美國經濟最多會收縮５％，失業率明年底最多可以回落至８％。他相信，如果市民能廣泛地戴

口罩，可以降低疫情散播，對美國的經濟復甦會有幫助。美國聯儲局將於星期四（１６日）凌晨

公布褐皮書，市場將關注局方怎樣分析最新經濟情況。預料美匯指數短期在９５﹒８至９６﹒８

之間上落。



＊本月歐盟峰會，未必就復甦基金成立達成協議＊



德國總理默克爾表示，德國與意大利就成立復甦基金方面作出了一些讓步，但不擔保歐盟領

袖於本月的會議上同意設立復甦基金，以及通過歐盟的財政預算計劃。荷蘭首相呂特代表多個反

對的成立有關基金的成員國，建議加入附加條文，要求受助國家要作出經濟改革。意大利反對有

關附加要求。雖然成立復甦基金持續出現反覆，但區內的疫情持續有好轉，而且新增確診的人數

已經相對明顯回落。如果復甦基金能夠獲得通過，預料會對區內經濟進一步復甦有推動作用。因

此，預料歐元兌美元短期仍以上試１﹒１４水平作目標。



＊候低吸納英鎊較佳＊



英倫銀行行長貝利表示，英國開始放寬社交限制，預料經濟將會逐步復甦，但距離全面恢復

正常仍距離很遠。他指央行已經把指標利率降至０﹒１厘，預料再減息的空間有限，故可能需要

進一步擴大量寬，以恢復市場信心。建議於１﹒２４８０水平買入英鎊，目標１﹒２６３０，跌

穿１﹒２４止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

