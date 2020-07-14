《宏觀銓局－馬桂銓》２０２０下半年

《宏觀銓局》２０２０年上半年堪稱多事之秋。在過去六個月，我們目睹美國歷來最長牛市

結束、股市出現自２００８年以來的最大跌幅、自大蕭條以來熊市後最強勁升市，還有比

２００８年金融危機全年更多、更大的波動。在２０２０年上半年，美國標普５００指數跌了

３％，勝過歐洲股市的－１１％及日本市場的－８％。債券是期內表現最好的資產類別之一。美

國１０年期國債回報為１１％，德國國債也升了２％。另外，美國投資級別企業債券回報增長５

％，非投資級別企業債跌了４％。然而，歐洲投資級別債券回報卻跌１％，非投資級債券更下挫

５％。展望下半年，短期復甦步伐或許崎嶇不平，但中長期來看，風險資產前景仍然樂觀。

在全球疫情影響下，各國財政和貨幣的緩解政策反應之快是史無前例。隨著美國市場逐步重

開，再配合臨時信貸及財政支持，正帶動以消費為主導的經濟反彈，下半年經濟應會顯著增長。

從過去幾周的經濟數據來看，美國的嫩芽清晰可見，但市場憂慮第二波疫情爆發，跨境活動仍受

限制，消費信心仍然謹慎，令股市波動加劇。另外，各地區的防疫應對政策有別，成效差距更為

明顯，若比較每日新增新確診病例數字，歐洲表現似乎優於美國。

歐美最新經據繼續顯示，經濟持續出現生機。美國６月份就業表現強勁，非農業職位增加了

４８０萬份，比預期多１８０萬份。失業率更出奇地下跌，從５月份的１３﹒３％降至６月份的

１１﹒１％，令人驚喜，就業人口亦同步增加，６月份有６１﹒５％成年人在職或尋找工作，勝

過５月份的６０﹒８％。至於製造業的表現同樣出人意表，ＩＳＭ製造業數據達５２﹒６，比起

預期高出９﹒５。新訂單指數上升２４﹒６點至５６﹒４，生產指數上升２４﹒１點至５７﹒３

，都令人喜出望外，顯示美國製造業正從疫情的影響中恢復過來。

歐元區失業率在３月份上升０﹒２個百份點後，５月份再輕微升了０﹒１個百份點至

７﹒４％，但仍遠低於美國，主要因為歐元區的短期工作補貼計劃，得以將失業率保持在較低水

平，德國稱之為Ｋｕｒｚａｒｂｅｉｔ，意為「短時工作」。計劃容許企業大幅減少工資而毋須

解僱員工，員工可繼續支取薪金，其中德國政府的補貼高達工資的六成之高。

資產配置方面，正因為股票相對較貴，短期內企業債比較吸引，如今投資級別和非投資級別

的債券仍在價內徘徊。由於違約率預計會增加，非投資級債券的投資者，應該尋求可靠或較高級

別的發行人。地區方面，歐洲在經濟重新開放期間表現出的控制力勝於美國，因此前景也漸漸比

美國樂觀。從長遠來看，筆者相信，控制肺炎的疫苗一旦面世，股票亦會有正面的前景。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

