新經濟股獲利回吐，港股全日跌２９４點收２５４７７點穿十天線

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數先升後回，納指破頂後倒跌，港股跟隨低

開１０８點報２５６６３點已為全日最高位。隨後多個板塊受壓，當中此前升幅較大的新經濟股

跌幅尤甚，恆指因而反覆下跌最多５１７點低見２５２５４，失守十天線（約２５６５６點）。

午後，港股主要在２５３００至２５５００之間上落，尾市競價時段大幅收復失地，最終收報

２５４７７點，跌２９４點或跌１﹒１４％，主板成交１７８９﹒４６億元上升逾４％。國企指

數報１０４０５，跌１７０點或跌１﹒６１％。

Ａ股方面亦回吐，上證綜合指數報３４１４點，跌２８點或跌０﹒８３％，成交７

０７３﹒２７億元人民幣。深證成分指數報１３９９６點，跌１５２點或跌１﹒０８％，成交９

９７１﹒４７億元人民幣。

藍籌股方面，昨日升勢最強藍籌吉利汽車（００１７５）今日回吐，收跌５﹒０４％，報１

８﹒１元，為為跌幅最大藍籌。重磅藍籌方面今日亦捱沽，騰訊（００７００）領跌

２﹒９６％，報５２５元；友邦（０１２９９）插１﹒６７％，報７３﹒７５元；港交所（００

３８８）跌１﹒５％，報３５５﹒８元；匯控（００００５）跌１﹒０７％，報３６﹒８５元；

中國移動（００９４１）跌１﹒２７％，報５４﹒４元。



＊賭股逆市高升，藍籌娛金沙齊領跑＊



賭股方面，今日受恵澳門對內地居民到訪限制令解除，資金追入今日逆市高升。藍

籌股銀娛（０００２７）與金沙（０１９２８）領跑，前者升６﹒１％報５３﹒９５元，後者漲

５﹒０３％，報３２﹒３５元。而其他賭股方面，澳博（００８８０）升１１﹒３７％，報９﹒

５元；永利澳門（０１１２８）升６﹒５６％，報１４﹒３元；美高梅（０２２８２）升４﹒８

４％，報９﹒９６元；新濠國際（００２００）升３﹒９７％，報１５﹒７元。

中資劵商股方面，今日大市普遍回吐，板塊受壓走低。招商證券（０６０９９）跌６

﹒８４％，報１１﹒１６元；廣發証券（０１７７６）跌４﹒３％，報９﹒３５元；中信証券（

０６０３０）跌３﹒９６％，報１８﹒９４元；海通證券（０６８３７）跌３﹒４８％，報８﹒

０４元；中信建投（０６０６６）跌３﹒１５％，報１１﹒７元。



＊手機股受壓「孖寶」齊挫，手遊股跟跌＊



新經濟股此前急升，今明顯回吐，除騰訊跌近３％外，阿里巴巴（０９９８８）挫５﹒５０

％，報２４０﹒４元；美團點評（０３６９０）跌４﹒３２％，報１９７﹒１元；京東集團（０

９６１８）亦跌５﹒４％，報２４１﹒８元。

手機股方面，傳英國將分兩步禁用華為５Ｇ設備，手機「孖寶」表現低迷，瑞聲（０２０１

８）走低３﹒２９％，報５８﹒８５元；舜宇（０２３８２）插３﹒５４％，報１３９﹒１元。

同時小米（０１８１０）雖據報１２月發布ＭＩＸ系列旗艦新手機，但仍不敵板塊普跌壓力而回

調，收跌３﹒６４％，報１６﹒４２元。其他手機設備股方面，比亞迪電子（００２８５）跌５

﹒３２％，報２２﹒２５元；高偉電子（０１４１５）跌４﹒２５％，報３﹒３８元；丘鈦科技

（０１４７８）升０﹒５％，報１１﹒９８元。

手遊股方面，板塊經連日升勢動力減弱，且由於內地網信辦決定即日起啟動為期２個月的「

清朗」未成年人暑期網絡環境專項整治，使手遊板塊受壓回吐。友誼時光（０６８２０）跌９﹒

０７％，報３﹒４１元；中手游（００３０２）跌６﹒１８％，報３﹒４９元；網龍（００７７

７）跌４﹒５５％，報２４﹒１元；網易－Ｓ（０９９９９）跌２﹒４６％，報１４７元；創夢

天地（０１１１９）跌２﹒５％，報４﹒６８元；心動公司（０２４００）跌３﹒９９％，報３

８﹒５元；ＩＧＧ（００７９９）跌３﹒１２％，報７﹒７７元。



＊晶片汽車股跌勢勁，吉利跑輸大市＊



晶片股方面，為今日跌勢最強的板塊，當中跌幅最大的是中電華大科技（０００８５）跌５

﹒８８％，報０﹒９６元。而中芯（００９８１）於板塊中算是跌幅較低，收市時尚差１﹒５毫

收復早段跌勢，收跌０﹒３６％，報４１﹒８元。至於其他同類股份，華虹半導體（０１３４７

）跌２﹒１４％，報３６﹒６元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌１﹒７２％，報９７﹒３元；

上海復旦（０１３８５）跌０﹒３５％，報１１﹒３２元。

汽車股方面今日亦普跌，除了吉利汽車倒跌外，而其他汽車股方面亦回吐，美東汽車（０１

２６８）跌８﹒３９％，報２０﹒７５元；華晨中國（０１１１４）跌７﹒６２％，報８﹒１２

元；比亞迪股份（０１２１１）跌８﹒０７％，報８２﹒５５元；五菱汽車（００３０５）跌４

﹒２６％，報０﹒４５元；天能動力（００８１９）跌２﹒２６％，報１９元。（ｊｃ）

