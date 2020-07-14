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即市新聞

14/07/2020 14:50

《股金豐采－涂國彬》反覆上試千八，金價維持上行

　　《股金豐采》疫情之下，全球各地，都是非常時期，非常手段，副作用一定有，結果反映在
實體經濟的打擊，數據可見一斑，但其實，大眾日常生常都可感受到。
　　由於復甦一事尚未明朗，尤其疫情未消除，全球確診人數不斷激增，如此一來，金價保持在
上行趨勢中，除了３月跟隨其他資產一同被拋售，大部分時間都能守在５０日線之上。從７月８
日開始，金價站上１８００美元，不過，近日表現有所反覆。７月１３日一度沖高至
１８１３﹒９美元，但隨後還是收窄漲幅，好在能夠收在１８００美元之上。
　
＊需求回升推高白銀＊
　
　　相比黃金，白銀的動能更強勁。白銀在３月曾經跌破１２美元，隨後上行動能明顯增加，收
復主要均線，６月調整為主，７月開始擴大漲幅，在連漲五周後，本周一（１３日）終於突破並
收在１９美元之上，創今年內新高，從３月低位開始已經反彈逾六成。投資需求和工業需求回升
，供應擔憂增加，給白銀帶來有力支持，有望進一步延續升勢，惟２０美元有阻力。
　
＊鈀金突破２０００大關＊
　
　　鈀金在７月１３日動能明顯增加，終於站上２０００美元，不但升穿百日線更是高見
２０９１﹒２美元，最終還是收窄部分漲幅，連續上漲第三日，升２﹒３３％至２０４０﹒９美
元。疫情擔憂持續，需求端還是不容易完全修復，長期還有供應擔憂，鈀金的反彈總是有限的，
短線２２００美元阻力存在。
　　鉑金在連跌兩日後，守住５０日線，７月１３日升穿５日線和１０日線，上漲２﹒０２％至
８６３美元，但目前還是在８００至９００美元震盪，恐怕還需要調整，後市突破並走高概率不
低。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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