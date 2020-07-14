《鍾之日記》賭股逆市揚，Ａ場外資逃

《鍾之日記》７月１４日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國６月外貿數據意外出色，以美元計價，出口同比轉增０﹒５％，５月為跌３﹒３％，優

於市場預期的跌１﹒５％；進口同比增長２﹒７％，亦大幅高於預期的跌１０％，５月為同比跌

１６﹒７％。６月貿易順差為４６４﹒２億美元，低於市場預期的順差５８６億美元。分析指，

口罩等防疫物資出口貢獻大，加上６月後海外多國疫情緩解，令進出口雙雙回復正增長，帶來意

外表現。

外貿數據佳沒能提振今日的股市，中美不和持續，令南海局勢緊張逐步升級。隔晚美股下跌

，港股跟隨低開１０８點報２５６６３點已為全日最高位。隨後多個板塊受壓，當中此前升幅較

大的新經濟股跌幅尤甚，恆指因而反覆下跌最多５１７點低見２５２５４，恆指最終收報

２５４７７點，跌２９４點或跌１﹒１４％，主板成交１７８９﹒４６億元上升逾４％。

經濟股下挫，騰訊 （００７００）收挫３％，馬雲減持繼續令阿里巴巴（０９９８８）受

壓，收挫５﹒５％，京東（０９６１８）亦挫逾半成。



＊Ａ場外資高位流出１７４億元破紀錄＊



中國６月進出口數據意外由跌轉升，對Ａ股市場理應屬重大利好，惟股市近日錄得極強升幅

，今日資金趁利好消息掩護大舉出逃，全日外資通過陸股通淨流出１７３﹒８４億元人民幣，為

陸股通開通以來最大單日淨流出。在排洪式減持的影響下，滬綜指午後創出超過２％跌幅，低見

３３６６﹒０８點，穿三千四，不過尾盤階段維穩身影閃現，券商及釀酒板塊跌幅被抹平，滬指

返回三千四之上，全日僅跌０﹒８３％，報３４１４﹒６２點。兩市成交達到１７０４５億元人

民幣，按日增加１﹒９％，連續第七日成交超過１﹒５萬億元。



＊粵澳間放寬入境措施，港食肆禁晚市堂食＊



澳門即日起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，這意味着內地所有城市的居民到訪

澳門將不再需要為期１４天的醫學觀察。同日，廣東省亦放寬從澳門入境人員需集中１４天觀察

的措施。

澳門繼６月２６日後，已連續１７日沒有新增確診新型冠狀病毒肺炎病例。花旗報告指，雖

然個人和團體旅遊簽注尚未放開，但相信有一部分廣東省的訪客可以通過其他簽注進入澳門參與

博彩，又預料國慶黃金周期間內地遊客安全的旅行目的地選擇有限，澳門可能會比往年更加受益

。

賭股今日全線大漲，銀河娛樂（０００２７）收漲６﹒１％，為表現最好的「藍戰士」，金

沙（０１９２８）亦逆市大升５％；新濠國際（００２００）漲４％，美高梅（０２２８２）收

高４﹒８％，永利澳門（０１１２８）升６﹒６％，澳博（００８８０）更飆逾一成一。

相較於澳門，香港的防疫表現落後全國。特首昨晚宣布再收緊防疫措施，包括首次規定全港

所有食肆「晚６朝５」不可提供堂食，只准外賣；又要求所有乘搭公共交通工具人士必須戴口罩

，違者最高罰５千元。食物及衞生局局長陳肇始今日在電台節目上表示，若疫情惡化，不排除下

一步全天候禁止堂食，以減少人流。

本地餐飲股應聲向下，太興（０６８１１）挫３﹒３％，翠華（０１３１４）跌３﹒２％，

稻香（００５７３）挫３﹒１％，大家樂（００３４１）亦軟２﹒８％。



＊南海浪潮湧中東起戰線，中船防務漲半成＊



中美不和持續，令南海局勢緊張逐步升級。美國國務卿蓬佩奧發表題為《美國就南中國海海

洋主權聲索的立場》的聲明，聲明措辭強硬，指中國宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全

是非法的」，其通過欺凌手段控制這些資源的主張也同樣是非法的。

中國駐美國使館發言人則回應指，美方無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力，

肆意歪曲南海有關客觀事實和國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中

方進行無理指責，中方對此堅決反對。

另外中美之間的博弈亦被擴大到中東地區，據《紐約時報》此前報道，伊朗和中國計劃簽署

長達２５年的合作協議，內容涵蓋貿易投資和軍事安全層面﹒報道引述協議內容指，中國將投資

伊朗銀行業、電信業、港口、鐵路和其他數十項建設計劃，藉此取得伊朗低價供應原油的２５年

合約。外界分析，中國援助伊朗，目的是讓美國制裁伊朗發展核武的威力減弱。

中美數十年來關係從未如此緊張，令Ａ股軍工股炒作熱情高漲，但港股方面氣氛則平平，中

船防務（００３１７）漲５﹒１％，惟中航國際（００２３２）跌２﹒９％，中航科工

（０２３５７）跌１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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