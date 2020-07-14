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即市新聞

14/07/2020 17:01

《鍾之日記》賭股逆市揚，Ａ場外資逃

　　《鍾之日記》７月１４日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　中國６月外貿數據意外出色，以美元計價，出口同比轉增０﹒５％，５月為跌３﹒３％，優
於市場預期的跌１﹒５％；進口同比增長２﹒７％，亦大幅高於預期的跌１０％，５月為同比跌
１６﹒７％。６月貿易順差為４６４﹒２億美元，低於市場預期的順差５８６億美元。分析指，
口罩等防疫物資出口貢獻大，加上６月後海外多國疫情緩解，令進出口雙雙回復正增長，帶來意
外表現。
　　外貿數據佳沒能提振今日的股市，中美不和持續，令南海局勢緊張逐步升級。隔晚美股下跌
，港股跟隨低開１０８點報２５６６３點已為全日最高位。隨後多個板塊受壓，當中此前升幅較
大的新經濟股跌幅尤甚，恆指因而反覆下跌最多５１７點低見２５２５４，恆指最終收報
２５４７７點，跌２９４點或跌１﹒１４％，主板成交１７８９﹒４６億元上升逾４％。
　　經濟股下挫，騰訊　（００７００）收挫３％，馬雲減持繼續令阿里巴巴（０９９８８）受
壓，收挫５﹒５％，京東（０９６１８）亦挫逾半成。

＊Ａ場外資高位流出１７４億元破紀錄＊

　　中國６月進出口數據意外由跌轉升，對Ａ股市場理應屬重大利好，惟股市近日錄得極強升幅
，今日資金趁利好消息掩護大舉出逃，全日外資通過陸股通淨流出１７３﹒８４億元人民幣，為
陸股通開通以來最大單日淨流出。在排洪式減持的影響下，滬綜指午後創出超過２％跌幅，低見
３３６６﹒０８點，穿三千四，不過尾盤階段維穩身影閃現，券商及釀酒板塊跌幅被抹平，滬指
返回三千四之上，全日僅跌０﹒８３％，報３４１４﹒６２點。兩市成交達到１７０４５億元人
民幣，按日增加１﹒９％，連續第七日成交超過１﹒５萬億元。

＊粵澳間放寬入境措施，港食肆禁晚市堂食＊
　　
　　澳門即日起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，這意味着內地所有城市的居民到訪
澳門將不再需要為期１４天的醫學觀察。同日，廣東省亦放寬從澳門入境人員需集中１４天觀察
的措施。
　　澳門繼６月２６日後，已連續１７日沒有新增確診新型冠狀病毒肺炎病例。花旗報告指，雖
然個人和團體旅遊簽注尚未放開，但相信有一部分廣東省的訪客可以通過其他簽注進入澳門參與
博彩，又預料國慶黃金周期間內地遊客安全的旅行目的地選擇有限，澳門可能會比往年更加受益

　　賭股今日全線大漲，銀河娛樂（０００２７）收漲６﹒１％，為表現最好的「藍戰士」，金
沙（０１９２８）亦逆市大升５％；新濠國際（００２００）漲４％，美高梅（０２２８２）收
高４﹒８％，永利澳門（０１１２８）升６﹒６％，澳博（００８８０）更飆逾一成一。
　　相較於澳門，香港的防疫表現落後全國。特首昨晚宣布再收緊防疫措施，包括首次規定全港
所有食肆「晚６朝５」不可提供堂食，只准外賣；又要求所有乘搭公共交通工具人士必須戴口罩
，違者最高罰５千元。食物及衞生局局長陳肇始今日在電台節目上表示，若疫情惡化，不排除下
一步全天候禁止堂食，以減少人流。
　　本地餐飲股應聲向下，太興（０６８１１）挫３﹒３％，翠華（０１３１４）跌３﹒２％，
稻香（００５７３）挫３﹒１％，大家樂（００３４１）亦軟２﹒８％。

＊南海浪潮湧中東起戰線，中船防務漲半成＊

　　中美不和持續，令南海局勢緊張逐步升級。美國國務卿蓬佩奧發表題為《美國就南中國海海
洋主權聲索的立場》的聲明，聲明措辭強硬，指中國宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全
是非法的」，其通過欺凌手段控制這些資源的主張也同樣是非法的。
　　中國駐美國使館發言人則回應指，美方無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力，
肆意歪曲南海有關客觀事實和國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中
方進行無理指責，中方對此堅決反對。
　　另外中美之間的博弈亦被擴大到中東地區，據《紐約時報》此前報道，伊朗和中國計劃簽署
長達２５年的合作協議，內容涵蓋貿易投資和軍事安全層面﹒報道引述協議內容指，中國將投資
伊朗銀行業、電信業、港口、鐵路和其他數十項建設計劃，藉此取得伊朗低價供應原油的２５年
合約。外界分析，中國援助伊朗，目的是讓美國制裁伊朗發展核武的威力減弱。
　　中美數十年來關係從未如此緊張，令Ａ股軍工股炒作熱情高漲，但港股方面氣氛則平平，中
船防務（００３１７）漲５﹒１％，惟中航國際（００２３２）跌２﹒９％，中航科工
（０２３５７）跌１﹒３％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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