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即市新聞

14/07/2020 10:20

【汛情告急】江西災情嚴峻當地上市公司受挫，贛鋒鋰業插逾６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》全國洪災持續且暴雨不止，多地汛情告急，尤其是受災最嚴重
的江西省，昨日（１３日）全省５個水文站超警戒線，湖區多處堤壩崩塌，全省１０個水庫超汛
限。江西防汛抗旱指揮部下發文件，宣布即日起省內湖區所有１８５座農田堤壩開閘分洪，減輕
鄱陽湖及長江九江段防洪壓力，而農田堤岸發生決口可以暫時不封堵。中央已增派６個部級工作
組赴江西等７地指導防汛救災，財政部昨日向江西、安徽、湖北、湖南、重慶五省（市）緊急撥
付中央自然災害救災資金６億元人民幣。另據報第７１集團軍某合成旅２０００多名官兵跨省馳
援，趕到江西九江抗洪。
　　盡管未有江西上市公司表示營運受災情影響，但城市內澇將嚴重影響交通出行，因此江西板
塊今早在Ａ股跌幅居前，贛鋒鋰業（深：００２４６０）挫６﹒４％，誠志股份
（深：０００９９０）跌４﹒６％，仁和藥業（深：０００６５０）跌３﹒９％，正邦科技（深
：００２１５７）跌３﹒３％。
　　在另一個災情嚴重的地區，湖北省的上市公司股價亦出現下跌，鄂武商Ａ
（深：０００５０１）、奧美醫療（深：００２９５０）瀉６﹒５％，和遠氣體
（深：００２９７１）跌６﹒２％，武漢凡谷（深：００２１９４）跌２﹒７％。（ｅｙ）

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