【汛情告急】江西災情嚴峻當地上市公司受挫，贛鋒鋰業插逾６％

《經濟通通訊社１４日專訊》全國洪災持續且暴雨不止，多地汛情告急，尤其是受災最嚴重

的江西省，昨日（１３日）全省５個水文站超警戒線，湖區多處堤壩崩塌，全省１０個水庫超汛

限。江西防汛抗旱指揮部下發文件，宣布即日起省內湖區所有１８５座農田堤壩開閘分洪，減輕

鄱陽湖及長江九江段防洪壓力，而農田堤岸發生決口可以暫時不封堵。中央已增派６個部級工作

組赴江西等７地指導防汛救災，財政部昨日向江西、安徽、湖北、湖南、重慶五省（市）緊急撥

付中央自然災害救災資金６億元人民幣。另據報第７１集團軍某合成旅２０００多名官兵跨省馳

援，趕到江西九江抗洪。

盡管未有江西上市公司表示營運受災情影響，但城市內澇將嚴重影響交通出行，因此江西板

塊今早在Ａ股跌幅居前，贛鋒鋰業（深：００２４６０）挫６﹒４％，誠志股份

（深：０００９９０）跌４﹒６％，仁和藥業（深：０００６５０）跌３﹒９％，正邦科技（深

：００２１５７）跌３﹒３％。

在另一個災情嚴重的地區，湖北省的上市公司股價亦出現下跌，鄂武商Ａ

（深：０００５０１）、奧美醫療（深：００２９５０）瀉６﹒５％，和遠氣體

（深：００２９７１）跌６﹒２％，武漢凡谷（深：００２１９４）跌２﹒７％。（ｅｙ）

