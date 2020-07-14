【汛情告急】中央增派６個部級工作組赴江西等７地指導防汛救災

《經濟通通訊社１４日專訊》據《新華社》報道，針對當前嚴峻防汛形勢，國家防總決定增
派６個部級工作組，由公安部、自然資源部、水利部、應急管理部、中國氣象局等部委負責人帶
隊，赴江西、安徽、湖南、湖北、江蘇、浙江、重慶等７個重點地區指導檢查防汛救災工作。
此外，財政部、應急管理部１３日向江西、安徽、湖北、湖南、重慶五省（市）緊急撥付中
央自然災害救災資金６億元人民幣。（ｃｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
|中國故事13/07/2020
《神州經脈》中國對美實施對等制裁 監管提醒泡沫風險惟交投續熱
|FOCUS13/07/2020
【FOCUS】阿爺意圖未滿A股牛市未完 兩趨勢續成造王者
|開市Good Morning13/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：舜宇未穿137元續持有
|財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】徐德義：不排除會因應最新情況 更新防疫措施
|中國故事13/07/2020
AI大會上海順利召開 疫情下展覽活動轉線上 體驗感降低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰