【汛情告急】中央增派６個部級工作組赴江西等７地指導防汛救災

《經濟通通訊社１４日專訊》據《新華社》報道，針對當前嚴峻防汛形勢，國家防總決定增

派６個部級工作組，由公安部、自然資源部、水利部、應急管理部、中國氣象局等部委負責人帶

隊，赴江西、安徽、湖南、湖北、江蘇、浙江、重慶等７個重點地區指導檢查防汛救災工作。

此外，財政部、應急管理部１３日向江西、安徽、湖北、湖南、重慶五省（市）緊急撥付中

央自然災害救災資金６億元人民幣。（ｃｔ）

