【聚焦人幣】中行、交行成首批銀行間人民幣外匯市場主經紀商

《經濟通通訊社１４日專訊》外匯交易中心公布，７月１３日，中國銀行（０３９８８）（

滬：６０１９８８）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）成為首批銀行間人民幣外

匯市場主經紀商，通過中國外匯交易中心外匯交易系統主經紀業務功能，為境外投資者銀行間債

券市場直接投資模式（ＣＩＢＭ Ｄｉｒｅｃｔ）項下外匯風險管理需求提供交易服務。兩間銀

行均已達成首筆交易。

外匯交易中心於２０２０年５月２７日正式在銀行間人民幣外匯市場推出主經紀業務，並發

布《銀行間外匯市場主經紀業務指引（試行）》。符合規定的境外銀行類和非銀行類投資者，均

可申請成為交易中心會員通過主經紀業務進入銀行間外匯市場交易，按照套期保值原則管理投資

銀行間債券市場產生的外匯風險敞口。

外匯交易中心表示，人民幣外匯市場主經紀業務成功落地，將為外匯市場對外開放和人民幣

國際化提供有力支持。一是主經紀業務為境外投資者提供更多元的外匯風險對沖渠道，有助於進

一步提升人民幣資產吸引力。二是境外投資者通過主經紀業務可將交易對手方拓展至所有與主經

紀商建立授信的銀行間外匯市場會員，有效解決授信制約等問題，滿足外匯市場主體多層次交易

需求，顯著提升交易效率。（ｗｌ）

