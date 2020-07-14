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即市新聞

14/07/2020 09:13

【聚焦人幣】中行、交行成首批銀行間人民幣外匯市場主經紀商

　　《經濟通通訊社１４日專訊》外匯交易中心公布，７月１３日，中國銀行（０３９８８）（
滬：６０１９８８）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）成為首批銀行間人民幣外
匯市場主經紀商，通過中國外匯交易中心外匯交易系統主經紀業務功能，為境外投資者銀行間債
券市場直接投資模式（ＣＩＢＭ　Ｄｉｒｅｃｔ）項下外匯風險管理需求提供交易服務。兩間銀
行均已達成首筆交易。
　　外匯交易中心於２０２０年５月２７日正式在銀行間人民幣外匯市場推出主經紀業務，並發
布《銀行間外匯市場主經紀業務指引（試行）》。符合規定的境外銀行類和非銀行類投資者，均
可申請成為交易中心會員通過主經紀業務進入銀行間外匯市場交易，按照套期保值原則管理投資
銀行間債券市場產生的外匯風險敞口。
　　外匯交易中心表示，人民幣外匯市場主經紀業務成功落地，將為外匯市場對外開放和人民幣
國際化提供有力支持。一是主經紀業務為境外投資者提供更多元的外匯風險對沖渠道，有助於進
一步提升人民幣資產吸引力。二是境外投資者通過主經紀業務可將交易對手方拓展至所有與主經
紀商建立授信的銀行間外匯市場會員，有效解決授信制約等問題，滿足外匯市場主體多層次交易
需求，顯著提升交易效率。（ｗｌ）

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