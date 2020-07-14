《廣匯論勢－鄭廣復》抽刀斷水水不流，無酒消愁愁更愁

《廣匯論勢》本港ＣＯＶＩＤ－１９疫情在７月初開始再度惡化，並進入第三波。限聚令下

，食肆在晚上六時至凌晨五時不得堂食，部分行業又要暫時關門，包括健身中心、卡拉ＯＫ、酒

吧夜店等１２類指定場所將會關閉七天。做生意者一旦缺乏現金流（或流動性高的資產），任憑

你有百般武藝都要跪低，認真係「抽刀斷水水不流，無酒消愁愁更愁」！



＊納指最多由高位跌１７％＊



昨天（１３日）納指出現典型的關鍵轉向形態，預示中期調整準備開始，現時已可計算出量

度下跌幅度約為９２５點，目前日線圖上升軌支持位約在９９００點，但支持位會隨時間推前而

提高，即以現時計算，下跌目標不會低於８９７５點，由昨天高位計算，跌幅約為１７﹒１％。

最強納指亦轉跌，道指及標指亦無運行。

先看道指，６月１１日以大裂口下跌後，莫道不能補回裂口，至今就連當天的最高位

２６２９４﹒０８點亦未能成功收復（收高於該位），昨天高位２６６３９﹒０９點是當天以來

最高價，但即日呈射擊之星低收，如此表現，即使從最樂觀角度看，道指亦不過維持最近略多於

一個月時間的橫行市，指數未曾收低於２５０００點，故２５０００點將是重要支持，一旦收低

於該位，反映橫行走勢被打破，以最簡單的計算，下跌目標２３０４７﹒２７點，如將６月１１

日的下跌裂計算在內，下跌目標２２６９６﹒３７點。

標指方面，儘管周一向上突破下降軌阻力，但上周五（１０日）曾逼近下降軌，再將當天收

市價與最低位的差價，加上收市價計算所得，指數已高於下降軌，故本周一向上突破下降軌屬假

突破的可能性極高，昨天高見３２３５﹒３２點後呈單日轉向證明以上觀點正確。不過，標指仍

雖然跌穿昨天低位３１３６﹒２２點收市才可確認轉跌，屆時以日線圖上升軌延伸點約３０３０

點為主要支持。



＊美１０年期債息或見負值＊



若然美股確認轉跌，市場必然再現避險潮，資金傾向流入美債及金市，而流向美債亦預示美

元將會走強。參考《金融時報》數據，觀乎主要浮動貨幣經濟體的１０年期債息與同期美國國庫

券孳息明顯發現，兩者差距已較月前大幅收窄，意大利及希臘債息僅較美息分別高０﹒６９及

０﹒６０厘，但投資者會買嗎？另外就餘下紐西蘭及澳洲國債，但較美息僅高０﹒３４及

０﹒２８厘，若從風險角度衡量，投資者自然會選擇流動性最高的美債，今年４月以來，美國

１０年債息持續在０﹒６厘水平橫行，但上周五曾插穿０﹒６厘，低見０﹒５６９厘，我有感

１０年期美債息率年內將會下試負值！屆時金價相信已升破１９２０美元！



＊金價現處強大阻力區＊



從日線圖觀察，金價自６月１０日重上２０日ＳＭＡ（現為１７７３﹒４７）後未曾出現過

轉跌訊號，短期以１７９１﹒５美元為重要支持，跌穿該位收市才有機會再作深度調整，但我仍

然相信，以目前全球的政經形勢，金價絕對不應仍處於１８００美元以下，截至昨晚紐約收市，

ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ持倉再增加３﹒５１噸至１２０３﹒９７噸歷史新高。從江恩正方形觀察，

目前金價處於強大阻力區，１８００位於３１５度角，再升將遇到１８１５的２７０角垂直角強

阻力，從上周高見１８１７﹒９美元後回吐可見，而隨後的１８３０及１８４５亦是阻力重重，

若只考慮主要阻力位，則要注意１８１５、１８４５、１８７５及１９０５阻力，若然再創新高

，則這個沿用了１０年金價江恩正方形起步點將要重新制訂，並且由上而下轉為由下而上了！至

於金價何時會爆升，屆時市場自會告訴你！《資深外匯評論員 鄭廣復》

（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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