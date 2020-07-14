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即市新聞

14/07/2020 09:32

《股林淘金－林家亨》業績公布期，美股波幅大

　　《股林淘金》本周開始美股進入業績公布期，舊經濟股份在本季之業績應該倒退，股價表現
應遜色，但新經濟股份業績應該理想，昨天（１３日）早上美股受科技股業績憧憬刺激，三大指
數一度攀升，納指再創新高紀錄，納指曾經上升超過２００點，及後美國公布美國有超過一半州
份之確診個案增幅飆升，股市隨即掉頭回落，納指收市時到跌２３４點，約２﹒１３％，道指僅
微升１０點。
　　預計今日（１４日）港股會跟隨美股回落，恆指有機會跌超過２００多點，但港股的牛氣未
完，料在２５４４０點附近有非常良好支持，若接近此水平時候，又可以分階段重新入貨！吸納
對象可選擇大市值的重磅股份，調整幅度超過４％或以上者更優。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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