【人行操作】人行３００億逆回購利率持平，兩日放水８００億元

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
３００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為連續第２日開展逆回
購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元，人行兩日淨投放共８００億元。
７月累計有４０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，其中的２０００億將於明天（１５
日）到期。（ａｃ）
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