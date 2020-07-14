【華為風波】英將就是否禁止華為做決定，外交部：關注這個風向標

《經濟通通訊社１４日專訊》據彭博社引述知情人士透露，英國準備通過一項分階段計劃，

禁用中國電訊設備商華為的５Ｇ設備，保護關鍵通訊系統免受潛在的安全威脅。英國首相鮑約翰

今日將召開會議討論該提案，預計及後將於國會下議院宣布有關決定。在北京，中國外交部發言

人趙立堅表示，能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走

向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標，中方將密切關注。（ｗｌ）

