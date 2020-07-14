【貿易再戰】中國堅決反對美對台軍售，對承包商洛歇馬丁實施制裁

《經濟通通訊社１４日專訊》美國國務院早前批准向台灣出售武器。在北京，中國外交部發

言人趙立堅回應，中方堅決反對美國對台軍售，敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯

合公報規定，停止售台武器，以免對中美關係以及台海和平穩定造成進一步損害。中方決定採取

必要措施，對今次軍售主要承包商洛歇馬丁公司實施制裁。

美國國務院早前批准向台灣出售包括愛國者三型飛彈重新認證在內的設備與技術，總值約６

﹒２億美元。（ｗｌ）

