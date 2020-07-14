  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2020 16:45

【貿易再戰】中國堅決反對美對台軍售，對承包商洛歇馬丁實施制裁

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國國務院早前批准向台灣出售武器。在北京，中國外交部發
言人趙立堅回應，中方堅決反對美國對台軍售，敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯
合公報規定，停止售台武器，以免對中美關係以及台海和平穩定造成進一步損害。中方決定採取
必要措施，對今次軍售主要承包商洛歇馬丁公司實施制裁。
　　美國國務院早前批准向台灣出售包括愛國者三型飛彈重新認證在內的設備與技術，總值約６
﹒２億美元。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/07/2020
《神州經脈》6月進出口意外轉升　中美闢南海新戰場　股匯齊回調
財經熱話14/07/2020
【紓困措施】第四批保就業計劃名單出爐　國泰及附屬獲6億補貼
FOCUS14/07/2020
【FOCUS】港府連夜補漏抗疫　切斷傳播須更決斷
開市Good Morning14/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：賭股今日不宜高追
財經熱話14/07/2020
【新冠肺炎】澳門進入廣東周三起不實施隔離　惟須取粵康碼通關憑證
財經熱話13/07/2020
【新冠肺炎】貿發局：香港書展及本月三個活動延期舉行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金