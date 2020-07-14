【ＦＯＣＵＳ】港府連夜補漏抗疫，切斷傳播須更決斷

【ＦＯＣＵＳ】本港第三波新冠肺炎疫情急轉直下，周一（１３日）當天錄得創紀錄的

４１宗本地確診，其中多達２０宗源頭不明，政府漏夜宣布推出新一輪防疫措施。鑑於最新研究

顯示，本港每名確診者可傳染３至４人，政府雖破天荒「加碼」叫停餐廳晚市堂食，而貿發局又

臨門宣布書展延期；但措施「補漏有餘、決斷不足」，或仍難切斷傳播鏈及遏制大爆發風險。



＊鬆綁爭出街惹禍，傳染力大增添憂＊



香港千辛萬苦抵禦住肺疫前兩波爆發，惟進入７月，來勢洶洶的第三波疫情卻急轉直下。原

因除了政府自上月底父親節放寬社交距離措施，抗疫疲勞的市民爭相出街，令一直如影隨形的社

區隱形傳播鏈浮出水面；更有病毒表層蛋白現基因改變，傳染力大增。據港大推算，現時每名本

地確診者可感染３至４人。

就在周一，香港錄得４１宗本地確診，其中２０宗源頭不明，雙雙刷新單日新高；不計茶餐

廳、安老院、的士、學校等群組感染，過去８日累計源頭未明個案達５４宗。換言之，持續本土

爆發恐在劫難逃。

繼貿發局昨早終於臨門宣布原定周三（１５日）開幕的書展延期後，特首昨晚漏夜舉行抗疫

記者會，宣布新一輪抗疫措施，包括餐廳晚六朝五禁止堂食、公共交通工具強制戴口罩、高風險

地區人士入境新要求等三大新招，另恢復早前４人限檯令、重新關閉卡啦ＯＫ等１２類場所、收

緊限聚令至４人等。



＊堂食賭大小，「地毯式」測試欠奉＊



其中，被政府稱為「加碼」措施的餐廳晚六朝五禁止堂食措施，甫一宣布就遭質疑政府是否

假設病毒只會在夕陽西下後活躍，而在白天休眠；而昨晚以「需要有平衡」解畫的食衛局局長陳

肇始，今早就改口稱，若疫情惡化，「不排除下一步全天候禁止堂食」。

港府未如新加坡政府４月初在疫情最吃緊時全面叫停餐廳堂食，固然有餐廳經營、僱員生計

、市民需要等多重考慮，但亦難免「賭大小」心態。另一軟肋則是推行大規模測試始終不足。

儘管昨晚揭盅的新一輪抗疫措施包括最快本周開始，優先為４個高風險群組（安老院、食肆

、物業管理員工、的士司機）的約４０萬人進行免費病毒檢測，但就未提及在高危地區（如東九

龍）進行「地毯式」測試，儘快找出隱形傳播者。

事實上，早前北京迅速遏制第二波疫情，一大經驗是推行每日達５０萬人次之鉅的大規模測

試，並厲行「早發現，早隔離」。而本港測試現時仍只得每日約７０００（特首預計公營部門下

月可增至８０００），很大程度與公院不勝負荷、私院收費昂貴有關。

鑑於肺疫在可見將來長期存在，在大爆發關鍵節點當機立斷，從嚴從快推出措施；中長線打

破既定思維，設立應對常態大規模測試、９月或開學無期、餐飲業失業急升等新機制，方是與新

常態共處之道。

