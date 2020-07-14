《匯市縱橫－蕭啟洪》滔滔長江水

《匯市縱橫》最近疫情反彈引起了社會的高度關注，筆者也無奈地再次減少社交活動以保障

大眾的安全。每天各大媒體的焦點都放在疫情，反而報道中國內地汛情的新聞不多。

君不見黃河之水天上來、滔滔長江水、長江後浪推前浪……從古人的詩句中可知我國的水患

已不是新鮮事，自大禹治水到三峽大壩的建設，深深反映著中國人對抗洪水的努力，亦反映了我

們對抗天然災害的基因。

其實，本年中國內地汛情相當嚴峻。據報這次長江的汛情是８０年一遇，也是三峽大壩建成

以來最大的洪水。當中亦不時有謠傳大壩變形等危言聳聽的新聞，然而一幅一幅重慶及貴州市內

出現的大瀑布、汽車在「汪洋」中死火等卻是不爭的事實。令筆者印象最深的是看到安徽蕪湖旁

的銅雕塑（兩個大人與一個小孩）在１周內差不多被沒頂，在長江下游的蕪湖也出現水位升高１

﹒５米的情況，可見汛情著實不輕。



＊金融市場同是汛情嚴峻＊



雖然是次汛情有超過２千萬人受災，但死亡人數是１２１人也算相對少數。中國長江流域６

月以來遭逢強降雨侵襲，中央氣象台連續３１日發布暴雨警報。根據武漢市人民政府新聞辦公室

新聞發布，自７月５日９時至７月６日６時，最大累積降雨量為４２６﹒６毫米，創下單日降雨

量最高紀錄。據《人民日報》在其推特上公布的影片顯示，武漢市區內汽車幾乎遭洪水沒頂，公

車必須在水中運行，導致武漢市陷入半癱瘓的狀態。武漢市繼新型冠狀病毒疫情後再度受災。

提起水災不期然令人想起現今金融市場，不也是汛情嚴峻嗎！全球多國皆以超級量寬來應對

當前新型冠狀病毒疫情帶來對經濟的負面影響，當中美國聯儲局的資產負債表從去年３萬多億大

幅提升至現７萬多億水準。歐洲、中國量寬規模亦不遑多樣。在大水猛灌下，首先出現會是利率

下行。日本的國債孳息已經一早達至０％，歐洲甚至超越日本達到輕微負利率的水準（１０年歐

洲央行債券收益－０﹒４３％），美國亦緊隨他們，其１０年美國國庫券亦到了０﹒６％的較接

近零的水準。

原本量寬的目的在於以低成本資金作誘因，推動銀行對實體經濟注入資金以拉動經濟增長。

但在信貸風險的上升的情況下，這如意算盤打不響。一些信用較好的客戶，大家都搶著放款；信

用較差的就算能承擔更高的借貸成本，亦一概免問。因此有實力的人就容易取得便宜資金，但當

市場並沒有那麼多的投資機會，資金便在資本市場空轉，追逐一些較資金成本高的短期投機機會

。因此，金融市場波動便隨之而上升。亦因大量資金追逐有限的優質資產，資產泡沫便無可避免

。最後在市場風險增加及貨幣超發的情況下，進一步增加了市場潛在的風險，避險資產如黃金均

看高一線。



＊投資人幣為較可靠選項＊



筆者認為在環球貨幣超發下選擇投資人民幣為比較可靠的選項。道理亦不難明白。其一是中

國內地對疫情的控制十分成功，疫情亦能較早穩定下來令經濟能提早回復正常。市場估計，中國

內地第二季的ＧＤＰ增長將轉正至２﹒３％增長，而其他經濟體均以負數收縮，有增長已是難能

可貴了！

其二是中國內地的１０年期國債收益有接近３％的水準，相比美國、歐州及日本等國的低回

報，顯得十分吸引。最後，中國內地經濟從貿易、投資帶動轉向內需帶動的過程中，以現時國民

高儲蓄率來計算，發展潛力仍很大。因此其消費市場以至股票市場，能迎來「健康牛」確實並不

奇怪。

洪水來勢洶洶，讀者要如何自處？要像蕪湖旁的銅像被淹沒在洪水之中，或是找隻小船（有

能力者）隨水飄揚，水漲船高！只要各師各法找到那樣的小船，迎來的便很可能是「兩岸猿聲啼

不住，輕舟已過萬重山」了！



＊本周策略＊



日圓：早前建議候高於１０８﹒００沽出美元兌日圓已成交，目標１０６﹒２０，止蝕

１０９﹒００。



歐元：早前建議候高於１﹒１３８０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１１８０，止蝕

１﹒１３８０。



離岸人民幣：本周建議候高於７﹒０５００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒９８００，止蝕

７﹒１０００。



澳元：本周建議候低於０﹒６８２０買入澳元兌美元，目標０﹒７０５０，止蝕０﹒６６８０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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