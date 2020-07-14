《股壇解碼－戴名》美經濟虛火一場；東方表行（３９８）宜觀望

《股壇解碼》今年自５月以來多個美國品牌申請破產，當中包括Ｊ﹒Ｃｒｅｗ、

Ｎｅｉｍａｎ Ｍａｒｃｕｓ、ＪＣＰｅｎｎｅｙ等等，最近Ｂｒｏｏｋｓ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ

亦宣布加入破產行列，美國零售業在疫情的影響下看來並不樂觀，但非農職位新增數量連續兩個

月大幅增長，經濟能否如美股般復甦仍然是個謎。中美貿易協議首階段的執行進度相信有目共睹

，特朗普已表明沒有第二階段，中美貿易談判能走多遠已不容樂觀，相信特朗普為了競選連任將

會對中國採取越來越強硬的手段來爭取農業州份的選票，投資者小心美股出現大升大跌的情況。



＊無功而還＊



美國不顧中國反對，繼續向台灣和日本出售防空導彈和戰機，加上美國航母在南海的部署，

直接令台海和南海區域出現劍拔弩張的情況，而且中美雙方航母相距不遠，相信擦槍走火的情況

很有可能發生於雙方空軍戰機的相遇。朝鮮又再有所動作，但美國看來是不為所動，相信特朗普

在美國大選之前都不會對朝鮮手軟。



＊接踵而來＊



最近國內疫情漸減但出現多地洪水泛濫，讓剛剛復工復產的國內企業雪上加霜，如果水災再

持續一段時間，相信會引起國內的糧食荒和通貨膨脹。國內兩大汽車民企力帆和眾泰面臨破產邊

緣，力帆負債１５０億，已經淪落到賣地求存的困境，眾泰汽車的流動負債合計近１４０億，而

且已經拖欠員工數月工資，昔日的汽車民企巨頭落得如此下場足以證明國內經濟疲弱，Ａ股近期

已累積不少升幅，投資者提防股市在沒有新資金流入的情況下出現大幅度回調。



＊垂死掙扎＊



恆指在上周二（７日）果然高開低走，並以接近全日低位收市，之後出現高位橫行，周五

（１０日）開始出現明顯下跌，隨著資金流出騰訊控股（００７００）和港交所

（００３８８），恆指升勢將難以為繼。另一方面恆指牛熊證街貨比例轉為６３：３７的比例，

由於大戶的７月期指轉倉位置在２４１４１點至２４８４８點之間，並且以淡倉為主，相信這次

下跌的支持位將在２２４００點，初步下跌目標為２４３００點，投資者宜多加小心。



＊股票簡評＊



東方表行集團（００３９８）主要在香港和中國內地從事手表、時鐘、筆和打火機的經銷及

零售，集團是香港具有品牌和口碑的鐘表零售商，代理超過６０多種名牌手表，以瑞士品牌為主

，包括勞力士、帝舵、江詩丹頓、愛彼表、萬國表，積家表和歐米茄等。款式設計包括多功能手

表、特別用途手表、寶石腕表、時尚和經典款式俱備，由於品牌、款式和都選擇眾多，按理應該

生意不愁，可惜疫情令整個香港的零售服務業進入寒冬，東方表行集團影響最大的當然是少了國

內遊客消費，眾所周知國內客戶的消費能力遠比來自其他地區的遊客高，香港區業務受影響而下

跌超過１７％，利潤則下跌約５４％，相信是受租金成本和社會運動所拖累；相反國內業務上升

約１７％，但利潤上升１﹒７倍則有點讓人意外，加上去年至今人民幣走勢偏弱，如果加上匯兌

效益，國內業務利潤增長接近２倍，這點反而有商榷餘地，加上滯銷手表撥備增加，香港疫情有

惡化跡象，東方表行集團今年的中期業績更加不容樂觀，唯一可取的是集團手頭現金不缺，

５６７萬的貸款對比９億多的手頭現金可說微不足道，１４０％的派息率也對股價起到支持作用

，但股價相對資產淨值出現大折讓和手頭現金充裕隨時是私有化的誘因，雖然不排除東方表行集

團會出現私有化的可能，但經營環境轉差，下跌目標價為１﹒５５元，投資者暫宜觀望。

《資深市場人士 戴名》



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