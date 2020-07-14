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14/07/2020 09:01

【香港政情】民主派初選公布初步結果，本土派大勝黃碧雲料出局

　　《經濟通通訊社１４日專訊》民主派初選公布電子投票結果，多名本土派候選人，排名高於
傳統政黨和現任議員。大會表示，還有部分實體票未完成點票，最終結果仍可能有變動。部分選
區未來幾日會協調出參選名單。
　　民主派初選完結翌日，主辦單位因應部分結果外洩，加上二萬紙張票未完成點算，所以提早
公布５９萬電子投票結果。
　　香港島目標議席為四席，除了角逐連任的許智峯及接替陳淑莊的鄭達鴻出線，還包括兩名區
議員。

＊工黨來屆零席＊

　　目標議席同為四席的九龍西，得票最多岑子杰，本土派張崑陽和馮達浚亦入圍，但民主黨黃
碧雲只是排名第七。九龍東方面，前眾志的黃之鋒居首，民主黨胡志偉排第五，包尾出線。
　　新界西目標是六席，三名現任議員都上榜，其餘三張可森、黃子悅及伍健偉都是本土派。由
於工黨的吳敏兒未能出線，意味工黨在來屆立法會議席歸零。新界東七名出線的參選人，包括主
張抗爭的何桂藍及劉頴匡等，而前議員梁國雄排第九，未能出線。

＊涂謹申僅僅出線＊

　　至於超級區議會，民主黨兩名現任議員鄺俊宇和涂謹申分別得２５﹒８萬票和４﹒５萬票排
首位和第４位；抗爭派的岑敖暉和王百羽擊敗了公民黨的東區區議員李予信，成功爭取出線機會

　　衞生服務界余慧明排首位，現任議員李國麟排名第三，但結果只作參考。
　　政制及內地事務局發聲明指，若初選主張議席過半後攬炒，涉嫌牴觸國安法，戴耀廷強調無
提倡非法手段。
　　負責點票的香港民意研究所表示，以最低限度收集投票市民資料，即使不幸再外洩，亦不可
能重組投票者身分。（ｃｌ）

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