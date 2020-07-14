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14/07/2020 09:31

【香港政情】政制及內地事務局稱民主派初選涉干預操弄選舉等投訴

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政制及內地事務局表示，民主派在上周末（７月１１－１２日
）舉行的立法會初選活動，政府不同部門均接獲不少市民投訴，指有關活動涉嫌干預、操弄選舉
，嚴重擾亂選舉秩序並導致選舉不公，另外有市民指有關活動參與人眾，涉嫌違反限聚令規定，
市民所提供的個人私隱亦未獲保障等。就有關投訴，政府現正進行深入調查，若有需要，會尋求
法律意見。一經發現有任何違法違規的情況，會即時轉介相關執法部門依法查處。
　　另外，亦有投訴指，主辦單位主張號召贏取「３５＋」立法會議席後，全面否決特區政府的
財政預算案以達致「攬炒」目的，該等行為已涉嫌構成《港區國安法》第二十二條所規定的顛覆
國家政權罪，即以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特區機
關依法履行職能。就有關投訴，政府現正進行深入調查，一經發現有任何違法違規的情況，會即
時轉介相關執法部門依法查處。
　　政制及內地事務局重申，選舉是極為嚴肅的事，政府有責任確保選舉在公開、公平及誠實的
情況下進行。若任何人在選舉過程中弄虛作假，又或違反任何法例，政府必定會嚴肅處理，絕不
姑息，對違法人士依法進行查處。至於民主派今次所舉行的所謂初選活動，不論其形式、程序以
至結果均不為香港選舉法律所承認或認可。（ｃｌ）

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