【國安立法】羅冠聰身處倫敦，評估風險再作打算

《經濟通通訊社１４日專訊》前香港眾志創黨主席羅冠聰在《港區國安法》生效前已離港，

早前並未透露身在何處，不過他昨晚（１３日）在ｆａｃｅｂｏｏｋ發帖透露正身處英國倫敦。

羅冠聰表示，近日選擇相對低調行事，是希望從不同渠道先了解、評估風險，再作打算，說

會繼續香港抗爭運動的國際線工作，繼續講出真相。（ｃｌ）（ｚｚ）

