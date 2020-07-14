【國安立法】羅冠聰身處倫敦，評估風險再作打算

《經濟通通訊社１４日專訊》前香港眾志創黨主席羅冠聰在《港區國安法》生效前已離港，
早前並未透露身在何處，不過他昨晚（１３日）在ｆａｃｅｂｏｏｋ發帖透露正身處英國倫敦。
羅冠聰表示，近日選擇相對低調行事，是希望從不同渠道先了解、評估風險，再作打算，說
會繼續香港抗爭運動的國際線工作，繼續講出真相。（ｃｌ）（ｚｚ）
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