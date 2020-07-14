【新冠肺炎】教育局要求學校兩三日內完成所有考試

《經濟通通訊社１４日專訊》隨著新型肺炎本地確診個案急升，教育局進一步收緊學校防疫
措施，要求學校在兩、三天內完成所有考試，也可以延後或取消部分考試，務求盡快開始放暑假
。
除考試外，學校由明日起暫停所有校內活動兩星期，包括所有級別的補課及課外活動，如非
必要，所有學生不應回校。對於部分學校和幼稚園於下月開學，局方將與專家和業界聯繫，因應
疫情發展，盡快敲定新學年安排。（ｃｌ）
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