【新冠肺炎】教育局要求學校兩三日內完成所有考試

《經濟通通訊社１４日專訊》隨著新型肺炎本地確診個案急升，教育局進一步收緊學校防疫

措施，要求學校在兩、三天內完成所有考試，也可以延後或取消部分考試，務求盡快開始放暑假

。

除考試外，學校由明日起暫停所有校內活動兩星期，包括所有級別的補課及課外活動，如非

必要，所有學生不應回校。對於部分學校和幼稚園於下月開學，局方將與專家和業界聯繫，因應

疫情發展，盡快敲定新學年安排。（ｃｌ）

