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14/07/2020 11:06

【新冠肺炎】梁子超：若疫情仍未受控，一周後防疫措施應「加碼」

　　《經濟通通訊社１４日專訊》醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在一個電台節目表示，政
府最新的防疫措施方向正確，但實際作用需視乎市面的人流能否大幅減少，如這一周措施未能控
制疫情，下星期應要將措施「加碼」。
　　至於有意目建議全民進行病毒檢測，梁子超指，病毒檢測只是一種找出確診者的工具，並不
能阻截傳播，強調即使部分人的檢測結果今日呈陰性，亦不代表將來不會受感染，而病毒的擴散
速度比檢測結果快，若不能控制人口流動，只做全民檢測，只是浪費資源。（ｃｗ）

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