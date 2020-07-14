【新冠肺炎】梁子超：若疫情仍未受控，一周後防疫措施應「加碼」

《經濟通通訊社１４日專訊》醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在一個電台節目表示，政

府最新的防疫措施方向正確，但實際作用需視乎市面的人流能否大幅減少，如這一周措施未能控

制疫情，下星期應要將措施「加碼」。

至於有意目建議全民進行病毒檢測，梁子超指，病毒檢測只是一種找出確診者的工具，並不

能阻截傳播，強調即使部分人的檢測結果今日呈陰性，亦不代表將來不會受感染，而病毒的擴散

速度比檢測結果快，若不能控制人口流動，只做全民檢測，只是浪費資源。（ｃｗ）

