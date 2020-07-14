【新冠肺炎】何栢良：可考慮茶餐廳禁堂食，出門便要戴口罩

《經濟通通訊社１４日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，政府最
新防疫措施值得肯定，相信要一星期後才看到效果。他又指，現在市民搭公共交通公具時要戴口
罩，認為政府視野較狹窄，應要求一出門便要戴口罩。
何栢良表示，因應茶餐廳等出現疫情，應考慮針對性措施，包括禁止在茶餐廳堂食。他提到
，茶餐廳地方擠逼，空氣不流通，廚房水吧員工未必戴口罩，樓面員工雖然有戴手套，但可能因
接觸不同客人而被污染，餐具亦會受飛沫污染。（ｊｏ）
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