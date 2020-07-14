【新冠肺炎】演藝學院確診學生非在校感染，但校園仍延長關閉

《經濟通通訊社１４日專訊》演藝學院一名學生上周確診新冠肺炎，學院即時停課並進行全

面消毒。校方今日表示，已接獲衞生防護中心通知，確認學校並非感染源頭，惟因應疫情，仍決

定延長關閉校園至本月２０日。

學院又表示，留意到有少部分學生在網上發放的資訊與相關事實不符，已向全體教職員及學

生發出４次電郵，讓校內各持份者了解事態發展，並會繼續留意疫情發展，平衡學生與教職員的

健康和安全。（ｃｌ）

